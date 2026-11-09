Ola de calor en Piura: Senamhi prevé temperaturas de más de 36 °C y posibles lluvias hasta el 12 de noviembre Durante este pronóstico, la costa norte presentará temperaturas de 23 °C a 36 °C, y la sierra norte entre 19 °C y 32 °C, con alta radiación ultravioleta y posible inestabilidad atmosférica.

La región Piura registrará temperaturas máximas de hasta 36 °C entre el lunes 9 y el jueves 12 de noviembre, de acuerdo con el Aviso Meteorológico Regional N.° 206 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El pronóstico comprende la costa y la sierra norte, donde también se esperan condiciones de calor durante el día y posibles precipitaciones.

La alerta fue emitida por la Dirección Zonal 1 del Senamhi, que advirtió que el aumento de las temperaturas estará acompañado de poca nubosidad, niveles elevados de radiación ultravioleta y ráfagas de viento que podrían aproximarse a los 45 kilómetros por hora. Estos fenómenos se presentarían principalmente durante las tardes, sin descartar lluvias dispersas en sectores de la costa norte.

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Senamhi advierte temperaturas de hasta 36 °C, radiación UV elevada y fuertes ráfagas de viento en Piura

El pronóstico establece que la costa norte tendrá temperaturas máximas de entre 23 °C y 36 °C durante el periodo comprendido en el aviso meteorológico. En la sierra norte, por su parte, los valores oscilarán entre 19 °C y 32 °C. Estas condiciones estarán relacionadas con el incremento de la temperatura diurna y la escasa presencia de nubosidad, factores que coincidirán con una mayor exposición a la radiación ultravioleta.

El Senamhi contempla tres niveles de intensidad para sus avisos meteorológicos, identificados mediante los colores amarillo, naranja y rojo. El primero corresponde a condiciones moderadas, el segundo señala fenómenos de intensidad fuerte y el tercero representa situaciones extremas. El reporte también advierte sobre la posibilidad de vientos con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora, especialmente durante las horas de la tarde, además de precipitaciones aisladas en la costa norte.

Lluvias recientes en Piura acumularon hasta 35.8 milímetros y Senamhi reporta alta humedad atmosférica

Las precipitaciones registradas en Piura durante la semana pasada dejaron acumulados de hasta 35.8 milímetros, según otro informe del Senamhi. La localidad de Alamor presentó el mayor registro, con 35.8 litros por metro cuadrado. En otros puntos de la región también se reportaron lluvias: Hacienda Barrios alcanzó 18.1 milímetros, Partidor registró 13.8 mm, Paimas llegó a 10.5 mm y El Ciruelo acumuló 7.4 mm.

A estas condiciones se suma la cantidad de agua precipitable (PWAT) presente en la atmósfera sobre Piura, que supera los 55 milímetros y alcanza valores cercanos a los 62 mm. Este indicador permite identificar la disponibilidad de humedad atmosférica. Según explicó la entidad meteorológica, cuando esta condición coincide con un escenario de inestabilidad y ascenso del aire, aumenta la posibilidad de que se produzcan lluvias durante los próximos días.