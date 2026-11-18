Panetón D’Onofrio: conoce los nuevos lanzamientos para esta navidad D’Onofrio presenta nuevos panetones para esta Navidad, con formatos de chocolate y un calendario de Adviento inspirado en las tradiciones peruanas.

Cada navidad, el panetón ocupa un lugar especial en las mesas peruanas y acompaña momentos de celebración entre familiares y amigos. Este 2026, D’Onofrio renueva su portafolio con nuevos lanzamientos, entre ellos Delicia Bites y Delicia Doble Tentación, dos propuestas que incorporan el chocolate en distintos formatos y experiencias de consumo.

A través de estas novedades, la marca busca ampliar las ocasiones de consumo de sus productos y mantener su presencia durante una de las temporadas más importantes del año. Su propuesta también incluye el regreso del Calendario de Adviento, que en esta edición presenta un diseño inspirado en la yunza y desarrollado junto a la ilustradora peruana Cristina Cilloniz.

Nuevos panetones D’Onofrio: Delicia Bites y Doble Tentación

Una de las principales novedades de esta Navidad es D’Onofrio Delicia Bites, una evolución de la línea premium Delicia, que tuvo una gran acogida en 2025. Reinventa el panetón en pequeñas porciones, con trozos de panetón con chispas sabor chocolate recubiertos con chocolate de leche belga. Su presentación práctica permite disfrutarlo en pequeños bocados, compartirlo o regalarlo durante la temporada, ampliando las ocasiones de consumo.

“Con Delicia Bites buscamos llevar el panetón más allá de los momentos tradicionales de celebración, ofreciendo una alternativa práctica y especial para disfrutar, compartir o regalar durante la temporada navideña. Esta innovación refleja nuestro compromiso por seguir reinventando una categoría tan arraigada en los hogares peruanos, creando nuevas ocasiones de consumo sin perder la esencia y tradición que caracterizan a Panetón D’Onofrio en Navidad”, señaló Daniella Bermúdez, gerente de marketing de panetones de Nestlé Perú.

D’Onofrio también lanzó D’Onofrio Delicia Doble Tentación, un panetón dirigido a quienes buscan un sabor a chocolate más intenso. Su preparación combina gotas de sabor chocolate en la masa con un generoso relleno sabor chocolate, reforzando el protagonismo de este ingrediente dentro de la línea Delicia.

Calendario de Adviento D’Onofrio 2026 inspirado en las tradiciones peruanas

Las novedades de este año también van más allá del producto. Por segundo año consecutivo, D’Onofrio presenta su Calendario de Adviento, desarrollado en esta ocasión junto a Cristina Cilloniz, artista e ilustradora peruana reconocida por sus composiciones detalladas e inspiradas en la naturaleza.

Este año, D’Onofrio presenta su Calendario de Adviento inspirado en la yunza. Foto: difusión.

El diseño de este año encuentra su inspiración en la yunza, una celebración popular vinculada al encuentro, la unión y el disfrute colectivo. Cilloniz retoma elementos de esta tradición peruana y los lleva a una propuesta contemporánea, pensada para acompañar la expectativa de los días previos a la Navidad y conservarse como una pieza coleccionable.

Con estos lanzamientos, D’Onofrio continúa renovando su propuesta para la campaña navideña, combinando innovación, nuevos sabores y elementos de la cultura peruana para seguir sorprendiendo a los consumidores y fortaleciendo su presencia durante una de las temporadas más importantes para el país.

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