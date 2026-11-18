La ''maleta peruana'' de León XIV: pie de limón, camisetas y más regalos llegaron hasta el Vaticano El papa regresó a Roma después de seis días en el Perú, pero no se fue con las manos vacías. Durante su recorrido por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa recibió desde dulces, polos de fútbol y productos gastronómicos hasta piezas artesanales con identidad amazónica y un nacimiento elaborado con materiales peruanos.

El papa León XIV concluyó su visita al Perú luego de seis días en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, recibiendo cariño y obsequios que reflejan la diversidad cultural del país. | Composición LR

El papa León XIV concluyó su visita al Perú luego de seis días en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, recibiendo cariño y obsequios que reflejan la diversidad cultural del país. | Composición LR

El papa León XIV regresó a Roma después de seis días de visita al Perú, pero no lo hizo sin recuerdos del país. A lo largo de su recorrido por Lima, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Callao, el pontífice recibió una colección de obsequios tan diversa como las regiones que visitó: desde un pie de limón preparado por las Carmelitas Descalzas de Chiclayo hasta camisetas de la selección peruana, Alianza Lima, Juan Aurich y Sport Boys.

También recibió objetos religiosos y artesanales. Uno de los presentes tuvo incluso una indicación expresa: que la Amazonía peruana viajara con él hasta el Vaticano. Se trató de una patena y un copón elaborados por artesanos de Ucayali, entregados durante la misa que celebró en Pucallpa.

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El pie de limón y los sabores que prepararon las Carmelitas

Uno de los regalos más personales llegó en Chiclayo. El 13 de noviembre, durante su visita al Santuario de Nuestra Señora de la Paz, las Carmelitas Descalzas sorprendieron a León XIV con un pie de limón casero, uno de los postres que más le gustan al pontífice y que además está vinculado con los años en los que Robert Prevost fue obispo de Chiclayo.

La preparación fue realizada por las propias religiosas como muestra de cariño hacia quien durante años fue conocido en la ciudad como el “padre Roberto”. La hermana Teresa de Jesús contó que el reencuentro fue especialmente emotivo para la comunidad.

Pero el postre no llegó solo. Las carmelitas también le entregaron chocolates, aceitunas, aceite de oliva y un juego de corporales, utilizados en la celebración de la misa. Además, le dieron una piedra destinada simbólicamente al proyecto de construcción de una capilla de las religiosas en Pimentel.

Así, el paso de León XIV por Chiclayo tuvo también un componente gastronómico y afectivo: productos que evocan la tierra donde ejerció como obispo antes de convertirse en pontífice.

“La Amazonía se irá con usted”: el regalo que sí tenía destino al Vaticano

El obsequio más claro respecto a su destino fue entregado en Pucallpa. Durante la misa del 15 de noviembre en La Videnita, el obispo Augusto Martín Quijano entregó al papa una patena y un copón elaborados por artesanos locales.

“Queremos que los lleve usted al Vaticano”, le dijo el obispo al pontífice. Luego resumió el significado del gesto con otra frase: “No se irá solo, la Amazonía se irá con usted”.

Las piezas fueron elaboradas por jóvenes de la Escuela Artesanos Don Bosco y buscan representar elementos propios de la Amazonía. El diseño incorpora maderas locales trabajadas con técnicas de marquetería y motivos vinculados con la identidad amazónica.

Entre los elementos representados aparecen el otorongo, la flor pico de loro, el corazón del escudo papal y diseños kené, además de referencias a las tradicionales mokawas, recipientes ceremoniales de la selva. El interior de las piezas incorpora plata, en alusión a los ríos y lagunas amazónicos.

El intercambio fue recíproco: después de recibir estos objetos, León XIV entregó un cáliz a la Iglesia de Pucallpa, como recuerdo de su primera misa en la Amazonía.

De Lima a Chiclayo: la colección de camisetas que recibió

El fútbol peruano también tuvo un lugar importante entre los recuerdos que recibió el pontífice. Según un recuento difundido después de la visita, León XIV recibió cinco camisetas relacionadas con el fútbol peruano, entre clubes y selección.

La primera fue una camiseta de la selección peruana que le entregó el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, durante la visita del pontífice a la Municipalidad de Lima. La prenda llevaba el nombre “León XIV” en el reverso. En esa misma ceremonia, además, el papa recibió las Llaves de la Ciudad de Lima y firmó el Libro de Oro.

Posteriormente recibió otra camiseta de la selección, entregada por el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano.

La lista deportiva incluyó además dos camisetas de Alianza Lima. Una de ellas fue entregada en Chiclayo por el padre Hugo Sánchez como obsequio del futbolista Jean Pierre Archimbaud. También recibió la camiseta del Juan Aurich, uno de los clubes más representativos de Chiclayo, ciudad en la que Prevost desarrolló parte de su labor pastoral.

Y hubo un último regalo futbolero antes de abandonar el país: la camiseta rosada del Sport Boys, entregada durante su paso por el Callao. El momento terminó con León XIV pronunciando la tradicional arenga “¡Chimpún, Callao!”.

Un nacimiento de madera y plata para recordar al Perú

En la ceremonia de despedida realizada el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, el cardenal Carlos Castillo entregó al pontífice un obsequio especialmente pensado para las semanas siguientes: un nacimiento o pesebre elaborado con madera y plata peruana.

El arzobispo de Lima explicó que la pieza debía servir como recuerdo de su paso por el Perú y que tenía además un significado relacionado con el inicio del Adviento, periodo de preparación para la Navidad.

Castillo vinculó el nacimiento con la esperanza de que, así como se celebra el nacimiento de Jesús, la Iglesia pueda también “regenerarse” y renovarse.

Las llaves de Lima y otros reconocimientos

Además de los objetos que podrá conservar como recuerdo personal, León XIV recibió distinciones institucionales durante su recorrido.

En Lima recibió las Llaves de la Ciudad, entregadas por el alcalde Renzo Reggiardo, como símbolo de bienvenida y hospitalidad.

Durante la despedida en Las Palmas, la Hermandad del Señor de los Milagros también lo distinguió como hermano mayor universal de todas las hermandades del Cristo Moreno y le entregó una medalla de oro.

El papa también dejó regalos en el Perú

La visita tuvo un intercambio de recuerdos. En Pucallpa, por ejemplo, León XIV entregó un cáliz a la Iglesia local después de recibir los objetos litúrgicos amazónicos.

Y durante la despedida, el propio pontífice entregó al cardenal Carlos Castillo un cáliz dorado y un cuadro, como recuerdo del encuentro entre ambos. Castillo, a su vez, le entregó el nacimiento de madera y plata.

Así, la “maleta peruana” de León XIV no está compuesta únicamente por objetos. Hay sabores de Chiclayo, símbolos de la Amazonía, camisetas de fútbol, artesanía, piezas religiosas y recuerdos de las ciudades que visitó. Algunos llegaron a Roma.

Entre todos ellos, hay uno cuyo destino sí quedó expresamente establecido: la patena y el copón amazónicos que, según las palabras del obispo de Pucallpa, debían acompañar al papa hasta el Vaticano.