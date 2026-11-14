“Sé que muchas familias sufren por la delincuencia y la extorsión”: León XIV habla sobre la inseguridad en el norte REENCUENTROS. El pontífice regresó a la catedral donde comenzó su ministerio episcopal y viajó hasta Santa Cruz de Succhabamba para cumplir una promesa pendiente con los fieles de esta comunidad andina. En ambas celebraciones recordó sus años como obispo y llamó a mantener la fe frente a la violencia, la injusticia y las adversidades.

León XIV volvió a Chiclayo, donde recordó su ministerio episcopal ante miles de fieles. Coronó a la Virgen Inmaculada, simbolizando su gratitud y conexión con la comunidad local.

León XIV volvió a Chiclayo, donde recordó su ministerio episcopal ante miles de fieles. Coronó a la Virgen Inmaculada, simbolizando su gratitud y conexión con la comunidad local. Foto: AFP

"Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo". León XIV pronunció esas palabras ante la Virgen Inmaculada, en la catedral donde comenzó su ministerio episcopal. Era la mañana del sábado 14 de noviembre y, para miles de fieles, no regresaba únicamente el papa: volvía el padre Roberto, aquel obispo que conoció bien sus pueblos, escuchó sus problemas y prometió reencontrarse con ellos.

La espera había comenzado la noche anterior. Familias de Lambayeque, Piura y otras regiones ocuparon el Parque Principal de Chiclayo y las calles vecinas. Hubo oraciones, marineras y cumbias hasta la madrugada. En la avenida Balta, niños, jóvenes y adultos mayores buscaban un lugar desde donde verlo pasar.

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La escena reunía dos tiempos. El que los vecinos recordaban —cuando el padre Roberto recorría la diócesis como uno más— y el presente, con un pontífice que regresaba a esos mismos lugares. Entre los cantos de la multitud, la visita tenía menos aire de ceremonia distante y más de reunión familiar después de una larga ausencia.

León XIV coronó a la Virgen Inmaculada en la Catedral de Chiclayo, en una ceremonia que congregó a miles de fieles y renovó la devoción mariana de la comunidad católica. Foto: AFP

A las 7.55 a. m., el pontífice salió a pie de la Casa Episcopal entre gritos de “¡El papa es chiclayano!”. Entró en la Catedral de Santa María, oró ante el Santísimo Sacramento y luego salió al atrio para coronar a la Virgen Inmaculada, patrona de la diócesis que dirigió entre 2015 y 2023. Unas 15.000 personas se congregaron en la plaza y sus alrededores.

"Con sentimientos de gratitud por los años que el Señor nos concedió caminar juntos, me dispongo ahora, como Sucesor de Pedro, a realizar la coronación de nuestra hermosa imagen de la Inmaculada Virgen María", expresó. La corona dorada era una ofrenda de gratitud, pero el momento más íntimo llegó cuando habló a la imagen como quien recuerda a una compañera de camino.

"Tú me acompañaste por sus pueblos y ciudades. Me enseñaste a encontrarme con su gente y a estar atento a sus necesidades, como hiciste en las bodas de Caná". Su homilía tampoco ignoró las heridas del Perú: mencionó la violencia, la incertidumbre y el sufrimiento de las familias, y pidió compasión, perdón y justicia.

Cuando colocó la corona, estallaron los aplausos. Quienes quedaron fuera del recinto siguieron el rito en pantallas o teléfonos. El papa, sin embargo, todavía tenía por delante otro reencuentro: uno que exigía volver a los caminos de los Andes.

La promesa de Santa Cruz

A las 9.20 a. m., un helicóptero partió de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. Aterrizó a las 10.07 a. m. El lugar no le era desconocido. Como obispo recorrió varias veces la carretera estrecha, pedregosa y expuesta a desprendimientos para celebrar la fiesta del Señor del Costado.

En septiembre de 2022 presidió allí su última misa como obispo. Antes de partir a Roma prometió regresar para las celebraciones por los 350 años del Señor del Costado. tres años después, llegó convertido en León XIV. La promesa había sobrevivido a la distancia y al cambio de responsabilidades.

En la parroquia Inmaculada Concepción se recogió ante el Santísimo Sacramento y ofreció flores al Señor del Costado. También se acercó a adultos mayores con discapacidad motora que lo aguardaban. "Es como un sueño muy grande que el Señor ha permitido que un servidor llegue hasta aquí", manifestó. La emoción no necesitaba grandes gestos: bastaba verlo otra vez entre los cruceños.

La visita del papa a Santa Cruz de Succhabamba incluyó una emotiva misa con 100,000 asistentes. Foto: Andina

A las 11.06 a. m. presidió la misa en la explanada, después de recorrer el espacio entre los asistentes. Las estimaciones difundidas localmente llegaron a los cien mil fieles. Muchos habían dejado sus chacras y sus ocupaciones para escucharlo.

"El camino que han recorrido, además de ser un viaje por rutas difíciles, es una peregrinación de fe", expresó. Pero el mensaje fue más allá de la celebración religiosa. Habló de la salida de pobladores hacia las ciudades de la costa, de la baja natalidad que vacía comunidades y de “el desafío de la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos de la tierra”.

Ante esas desigualdades, pidió perseverar en la exigencia de cambios sin recurrir a la violencia. Reconoció el esfuerzo de campesinos, comerciantes y pequeños empresarios que sostienen el empleo y la vida de los pueblos. En un territorio donde viajar significa vencer obstáculos, vinculó la fe con la necesidad de justicia.

Al despedirse, retomó la pregunta evangélica sobre la fe que encontrará Jesús a su regreso. "Yo sé que, si Jesús decide venir a Santa Cruz, va a encontrar la fe". El obispo de Chiclayo, Edinson Farfán Córdova, agradeció la visita. Artesanos locales entregaron una cruz de madera y el pontífice dejó a la parroquia un cáliz dorado del Vaticano. Luego retornó en helicóptero a Chiclayo.

Zaña, entre memoria y temor

La última escala fue Zaña. En el camino, pobladores de Chosica del Norte y Reque salieron a saludarlo. Al llegar al santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, entre campanas y fuegos artificiales, el papa caminó hacia la gente. Varios niños cruzaron el cordón de seguridad y corrieron a abrazarlo. Él sonrió y los recibió mientras otros pequeños se acercaban.

A las 5.30 p. m. estaba previsto el encuentro de oración que clausuraría el Año Jubilar por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, proclamada en 1726. El antiguo arzobispo de Lima había muerto en Zaña el 23 de marzo de 1606, un Jueves Santo, durante una visita pastoral. León XIV también oró allí en sus años de obispo.

“Gracias por hacerme sentir, una vez más, que estoy en casa”, expresó. Agradeció la hospitalidad y los alimentos preparados por la comunidad. En esta tierra de memoria afroperuana recordó el sufrimiento de los africanos esclavizados durante la Colonia y expresó solidaridad con sus descendientes. Su reflexión enlazó con 'Magnifica humanitas', la encíclica en la que abordó la responsabilidad histórica de la Iglesia frente a la esclavitud.

Niños rompen barrera de seguridad y se acercan a abrazar a papa León XIV

También miró el presente. "Sé que muchas familias de esta tierra sufren a causa de la delincuencia, la extorsión y la inseguridad", manifestó. Le dolía, dijo, que el trabajo honrado se viera amenazado por el miedo. Pidió a los vecinos mantenerse unidos y no acostumbrarse al dolor de los demás.

Al caer la tarde, entre campanas, caballos de paso y fuegos artificiales, León XIV regresó al Arzobispado de Chiclayo para prepararse para las actividades del día siguiente en Cusco y Pucallpa. Había coronado a la Virgen, cumplido una promesa en los Andes y recordado en Zaña a otro pastor viajero. Tres destinos, una misma historia: la de un papa que volvió a encontrarse con quienes lo ayudaron a ser obispo.