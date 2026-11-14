El impresionante pastel de tres pisos que regalaron al papa León XIV en Chiclayo: una Catedral en miniatura y su figura montando a caballo El pastel presentaba figuras representativas, como una escultura de Prevost a caballo, simbolizando sus recorridos por comunidades rurales durante su tiempo en la diócesis de Chiclayo.

La parte superior del pastel destacó su rol actual como pontífice, con una figura del papa y la Catedral de Chiclayo, incluyendo adornos dorados y la inscripción 'Mensajero de la paz'.

La parte superior del pastel destacó su rol actual como pontífice, con una figura del papa y la Catedral de Chiclayo, incluyendo adornos dorados y la inscripción 'Mensajero de la paz'. Foto: composición LR

La visita del papa León XIV a Chiclayo estuvo acompañada de un homenaje que reunió varios recuerdos de su paso por el norte peruano. Durante una cena privada con obispos, sacerdotes y representantes de la diócesis, el pontífice recibió un pastel decorado con escenas de su antigua labor pastoral, entre ellas una réplica de la Catedral de la ciudad y una figura suya montada a caballo.

La preparación fue diseñada para recordar los años en los que Robert Prevost estuvo al frente de la Iglesia católica en esta jurisdicción. Este detalle emocionó a los fieles, quienes reconocieron en cada figura y elemento del pastel las distintas etapas de su labor pastoral en Chiclayo.

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Robert Prevost a caballo: el detalle del pastel que recordó sus recorridos por los pueblos de Chiclayo

Uno de los elementos más representativos de la decoración fue una pequeña escultura de Robert Prevost sobre un caballo. La figura, ubicada en uno de los niveles inferiores, mostraba al entonces religioso vestido de negro y con lentes oscuros, en alusión a los desplazamientos que realizaba para visitar localidades alejadas de su jurisdicción pastoral.

Durante su etapa como obispo de Chiclayo, Prevost recorrió distintas comunidades para celebrar misas, reunirse con las familias y mantener contacto con los fieles. En algunas de estas visitas, las condiciones de los caminos dificultaban el traslado en vehículos, por lo que recurría a los caballos para llegar a poblaciones rurales.

El papa León XIV fue homenajeado en Chiclayo con un pastel que representó momentos de su labor pastoral, incluyendo una figura de él montado a caballo.

La escena también estaba acompañada por la representación de un personaje con vestimenta tradicional, sombrero y pequeñas banderas peruanas. Este detalle incorporó al homenaje referencias a las costumbres y a la identidad de los habitantes del norte del país, con quienes el religioso compartió durante sus años de servicio.

La parte superior del pastel, estaba dedicada a su actual condición de pontífice. Allí aparecía una figura del papa León XIV con vestimenta blanca y los brazos levantados, junto a una reproducción de la Catedral de Chiclayo. La composición incluía adornos dorados, el escudo pontificio y una inscripción que lo identificaba como ‘Mensajero de la paz’.