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ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
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🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 3 PERÚ EN VIVO: SUMO PONTIFICE VIAJA A CHICLAYO

Sociedad

Papa León XIV EN VIVO desde Chiclayo: sigue minuto a minuto su llegada, la misa solemne, las actividades previstas en Pimentel y los detalles de su visita al Perú

El pontífice llegará a Chiclayo para cumplir una jornada que incluye una misa solemne en las Pampas de Pimentel. Sigue aquí los acontecimientos, mensajes y actividades de su visita a Lambayeque.

El itinerario del pontífice contempla encuentros con representantes de la Iglesia y de universidades, así como visitas a capillas y actividades con sacerdotes durante su estadía.
El itinerario del pontífice contempla encuentros con representantes de la Iglesia y de universidades, así como visitas a capillas y actividades con sacerdotes durante su estadía. | Foto: Andina/Composición LR
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El papa León XIV llegará a Chiclayo este jueves 12 de noviembre como parte de su visita al Perú. La jornada contempla una serie de actividades en la región Lambayeque, entre ellas una misa solemne en las Pampas de Pimentel, donde se espera la participación de fieles y representantes de distintas comunidades.

Papa León XIV EN VIVO desde Chiclayo: sigue minuto a minuto su visita a Lambayeque

07:26
13/11/2026

Papa León XIV se dirige al la Base Aérea del Callao para viajar a Chiclayo

El papa León XIV se dirige a la Base Aérea del Callao, desde donde partirá rumbo a Chiclayo para reencontrarse con la tierra lambayecana, donde forjó un profundo vínculo con la comunidad durante sus años de servicio pastoral. Su llegada está prevista para las 9:10 a. m. a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, donde numerosos fieles y pobladores aguardan con emoción su regreso a la región que considera parte importante de su historia.

07:19
13/11/2026

Papa León XIV saluda a los fieles desde el balcón de la Nunciatura Apostólica

El papa León XIV salió al balcón de la Nunciatura Apostólica para dirigirse a los fieles que se congregaron en los exteriores del recinto. El pontífice saludó a los asistentes y agradeció su presencia antes de despedirse con un mensaje: "Que el Señor los bendiga a todos ustedes".


Foto: Difusión

Sigue EN VIVO el minuto a minuto de la visita del pontífice a Chiclayo: conoce los detalles de su llegada, las actividades previstas en Pimentel, el desarrollo de la celebración religiosa y los acontecimientos más importantes de su recorrido por el norte del país.

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¿Cuál es el itinerario del papa León XIV en Chiclayo y Pimentel este viernes 13 de noviembre?

El papa León XIV cumplirá una agenda de actividades religiosas y encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario durante su visita a Chiclayo y Pimentel. Este es el cronograma previsto para la jornada:

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  • 7:40 a. m. | Salida rumbo a Chiclayo: el pontífice partirá en avión desde la Base Aeronaval del Callao.
  • 9:10 a. m. | Llegada a Chiclayo: aterrizará en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.
  • 10:30 a. m. | Misa solemne en Pimentel: presidirá la celebración eucarística en la explanada de las Pampas de Pimentel.
  • 12:40 p. m. | Visita a la capilla San Óscar A. Romero: realizará una visita privada en este recinto religioso de Chiclayo.
  • 4:30 p. m. | Encuentro con representantes de la Iglesia: se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.
  • 5:45 p. m. | Encuentro con el mundo universitario: participará en una actividad en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT).
  • 7:00 p. m. | Cena con sacerdotes: compartirá una cena con los sacerdotes de la diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

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