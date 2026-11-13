Partidos de hoy, sábado 14 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este sábado, horarios y canales de TV de los amistosos internacionales de fecha FIFA y en la UEFA Nations League.
Los partidos del sábado 14 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la fecha FIFA y la UEFA Nations League. Uno de los sucesos más importantes será el homenaje que recibirá Cristiano Ronaldo luego de su retiro de la selección de Portugal. Por otra parte, Japón y Brasil vuelven a medir fuerzas luego del Mundial 2026.
Continúa la jornada en la Liga Peruana de Vóley. La Universidad San Martín y Alianza Lima jugarán un partidazo por la punta de la competición.
Partidos amistosos de fecha FIFA HOY
- Japón vs Brasil
- Hora: 5.15 a. m.
- Canal: DSports
Partidos de la UEFA Nations League HOY
- Noruega vs Gales
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney+ Premium
- Portugal vs Dinamarca
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN, Disney+ Premium
- Austria vs Irlanda
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Irlanda del Norte vs Ucrania
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Suecia vs Bosnia y Herzegovina
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY
- Circolo Sportivo Italiano vs Perú Sub-19
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Latina TV
- Deportivo Wanka vs Olva Latino
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Latina TV
- San Martín vs Alianza Lima
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Latina TV