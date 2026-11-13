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Partidos de hoy, sábado 14 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este sábado, horarios y canales de TV de los amistosos internacionales de fecha FIFA y en la UEFA Nations League.

Programación de los partidos hoy, sábado 14 de noviembre. Foto: composición LR/Alianza Lima/AFP
Programación de los partidos hoy, sábado 14 de noviembre. Foto: composición LR/Alianza Lima/AFP
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Los partidos del sábado 14 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la fecha FIFA y la UEFA Nations League. Uno de los sucesos más importantes será el homenaje que recibirá Cristiano Ronaldo luego de su retiro de la selección de Portugal. Por otra parte, Japón y Brasil vuelven a medir fuerzas luego del Mundial 2026.

Continúa la jornada en la Liga Peruana de Vóley. La Universidad San Martín y Alianza Lima jugarán un partidazo por la punta de la competición.

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Partidos amistosos de fecha FIFA HOY

  • Japón vs Brasil
  • Hora: 5.15 a. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la UEFA Nations League HOY

  • Noruega vs Gales
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney+ Premium
  • Portugal vs Dinamarca
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney+ Premium
  • Austria vs Irlanda
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Irlanda del Norte vs Ucrania
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Suecia vs Bosnia y Herzegovina
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY

  • Circolo Sportivo Italiano vs Perú Sub-19
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Latina TV
  • Deportivo Wanka vs Olva Latino
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Latina TV
  • San Martín vs Alianza Lima
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Latina TV

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