Chiclayo se desborda por el papa León XIV: cientos de fieles llenaron la plaza de la ciudad para verlo Cientos de fieles se congregaron en la plaza de Chiclayo desde la madrugada, creando una impresionante multitud para recibir al papa León XIV, quien presidió el rito de coronación a la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María

Un multitudinario recibimiento tuvo el papa León XIV este sábado 14 de noviembre en la plaza de Chiclayo, adonde acudió para participar en el rito de coronación de la Virgen Inmaculada. La actividad se realizó en la Catedral de Santa María, ubicada en el centro de la ciudad, y generó la emoción de los asistentes.

Cientos de fieles llenaron la plaza y dejaron una imagen impactante para las cámaras de televisión. La multitud se concentró en el lugar desde horas de la madrugada, formando una masiva asistencia en la tierra a la que el papa León XIV sirvió por años antes de ser llamado a Roma.

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Declaran al Perú “Tierra del Papa León XIV” y reconocen a Chiclayo como “Pueblo Fiel”

El Gobierno declaró a la República del Perú como “Tierra del Papa León XIV” y a la ciudad de Chiclayo como “Pueblo Fiel”, en homenaje a Su Santidad León XIV. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N° 017-2026-JUS, publicado este sábado 14 de noviembre en el diario oficial El Peruano.

La normativa busca dar el justo realce a la tierra del papa León XIV, quien optó y escogió libremente la nacionalidad peruana para desarrollar su ministerio sacerdotal, y entre varias regiones, centró su ministerio episcopal en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque.

¿Cuál es la agenda del papa León XIV hoy 14 de noviembre?

Según la agenda oficial, el sucesor de Pedro cumplirá las siguientes actividades hoy sábado 14 de noviembre: