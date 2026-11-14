Audio revela que el operador Fernando Cerimedo coordinó conteo de votos con grupo de exmarinos

Un nuevo audio difundido por la prensa boliviana revela que el operador argentino de la derecha latinoamericana, Fernando Cerimedo, estuvo vinculado con 'Ojo de Cóndor', un programa de seguimiento del conteo de los votos de la segunda vuelta presidencial, que desarrolló la Asociación Unión Naval, un grupo de exoficiales de la Marina de Guerra del Perú.

Al inicio de la conversación se le escucha a Cerimedo dirigirse a su interlocutor: “Cucho, querido”.

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'Cucho' es el apelativo con el que es conocido el exoficial de la Marina, Wilson Gómez Barrios Rincón, un empresario relacionado con negocios en el sector de seguridad privada, quien ha reconocido haber participado en 'Ojo de Cóndor' como parte de una iniciativa ciudadana para asegurar la transparencia en el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial.

Consultado por La República, Gómez Barrios confirmó el diálogo que sostuvo con Fernando Cerimedo.

En un audio anterior divulgado la semana pasada, el presidente boliviano Rodrigo Paz y su exasesor Fernando Cerimedo conversan sobre la votación obtenida por la candidata Keiko Fujimori en la segunda vuelta. La nueva grabación ratifica la relación de Cerimedo con la campaña electoral por intermedio de 'Ojo de Cóndor'.

En la grabación (ver aparte de la transcripción completa), Gómez Barrios y una tercera persona a la que este evitó identificar, dialogan con Cerimedo sobre el resultado de un programa de IA aplicada a una muestra de actas electorales para determinar si el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) coincide con el resultado obtenido de forma paralela.

Así operó 'Ojo de Cóndor'

En la conversación se nota la preocupación de Gómez Barrios por el curso de la votación que en un primer momento parecía favorecer a Roberto Sánchez, pero Fernando Cerimedo, quien es el que maneja el programa de IA, le aclara que faltaba contabilizar las actas del extranjero y que los votos de estas inclinarían la balanza a Keiko Fujimori.

“Cuando termine el voto extranjero, la diferencia va a ser mínima a favor de Keiko (Fujimori), entonces van a tener que resolver las actas y ahí son otros 20.000 votos más. O sea, (...) las actas que tienen revisión, las que son sustentables, le dan 20.000 votos más a favor de Keiko (Fujimori), más lo que va a entrar el extranjero”, dice Cerimedo en la grabación.

El diálogo se registró antes de que la ONPE terminara el conteo oficial al 100%, el 29 de junio, señalándose, precisamente, que los votos del extranjero fueron determinantes para el triunfo de Keiko Fujimori, quien consiguió 49.641 votos de diferencia respecto a su competidor de Juntos por el Perú.

Aunque Wilson Gómez Barrios, uno de los promotores de 'Ojo de Cóndor', negó que la iniciativa tuviera relación con Fuerza Popular, se le escucha a Fernando Cerimedo darle el siguiente consejo: “Lo que sí tienen que transmitir (…) decirle al partido (Fuerza Popular) es que tienen que presionar para resolver rápido las (actas) que están en… Es que hay 932 actas de Lima. Solamente esas 932 (actas) le dan 22.000 votos más”.

Cómo surgió el vínculo

El argentino Fernando Cerimedo se contactó con 'Ojo Público' por intermedio del exconsejero electoral del presidente Donald Trump, el empresario y estratega digital Brad Parscale, conforme a la versión de Gómez Barrios.

La analista en tecnología digital, Giselle Giannotti Grados, exesposa de Wilson Gómez Barrios, fue quien contactó a Brad Parscale para contratar el programa de IA que requería 'Ojo de Cóndor', explicó el exmarino.

“Conocí a Cerimedo a través del señor Parscale, dueño de una empresa de Inteligencia Artificial que tiene programas para los temas que nos interesaban. Es uno de los más importantes del mundo. Parscale, como no habla español, me derivó con Cerimedo. En ese momento, Cerimedo era una persona famosa como consejero en temas electorales con herramientas digitales e IA. Fue después que cayó en desgracia”, dijo Gómez Barrios.

Como publicó La República, el 27 de julio de este año, Fernando Cerimedo llegó a Lima supuestamente para la juramentación presidencial de Keiko Fujimori, como le dijo a su entonces pareja, la abogada boliviana Nadia Beller. Cerimedo envió una fotografía de una reunión con una persona que supuestamente estaba vinculada con Fuerza Popular, Giselle Giannotti. “Yo no tengo ninguna relación con el partido y mucho menos conozco a Keiko Fujimori”, dijo en esa ocasión Giannotti a La República.

Pocas semanas después, el 18 de agosto, la policía boliviana detuvo a Fernando Cerimedo luego que Nadia Beller lo acusó de haber contratado a sicarios para asesinarla. Cerimedo en estos momentos se encuentra preso en Bolivia para responder a ese y otros graves cargos.

“Yo liquido a los rojos”

Gómez Barrios precisó que reconocía que al contratar el programa de IA de Brad Parscale, Cerimedo actuó como consejero, y que la relación terminó cuando se dieron los resultados oficiales de la ONPE, los que confirmaron el conteo paralelo que hizo 'Ojo de Cóndor'.

“¡Quién se iba a imaginar que luego de terminado el trabajo, Cerimedo se metería en líos! De no haber estado involucrado en esos problemas en Bolivia, nadie se ocuparía ahora de ‘Ojo de Cóndor’ ni de nosotros”, dijo Gómez Barrios.

Añadió que 'Ojo de Cóndor' no es ningún secreto y que lo presentó públicamente ante la prensa el contralmirante en retiro Andrés Salas Jaén, quien solicitó respaldo a los ciudadanos para que fotografiaran las actas electorales para hacer el conteo paralelo:

“El almirante Salas explicó que de lo que se trataba era simplemente de garantizar que el voto y las actas ingresen transparentemente al sistema de la ONPE y que los resultados salieran como debían salir. No representábamos ni al señor Roberto Sánchez, ni a la señora Keiko Fujimori, ni a nadie. Simplemente que ganara quien tenía que ganar, sin ninguna manipulación del voto”, afirmó Gómez Barrios.

Empero, en la grabación hay expresiones por lo menos perturbadoras:

-Gómez Barrios: “Pero, aquí tienes un montón de gente de tu parte.

-Cerimedo: “Eh, una parte en el (…) y otra parte en Argentina. Los técnicos están ahí en Perú y el resto está en Argentina. Los digitadores están todos en Argentina. Ahí tenemos los técnicos porque estamos interviniendo allí (…)

-Gómez Barrios: “Bueno, pero la única forma de hacer esto, porque JP (Juntos por el Perú) no nos va a ganar, (…) ¿o eres anti-rojo?”.

-Cerimedo: “No, yo no soy anti-rojo. Yo soy matador de rojos. Yo no les gano, yo los liquido”.

-Gómez Barrios: “Con razón te odian en todo el mundo”.

Una comisión investigadora

Hay dos iniciativas en el Congreso que proponen la conformación de una comisión investigadora sobre la presunta intromisión de Fernando Cerimedo en los resultados de la segunda vuelta electoral, a la espera de que se ponga en debate. En Bolivia y en Chile se han instalado grupos de trabajo para dicho fin. Wilson Gómez Barrios expresó que no estaba preocupado respecto al inicio de las pesquisas en tanto considera que la Asociación Unión Naval y 'Ojo de Cóndor' actuaron según las normas.

“Que se investigue. Todo ha sido legal. Absolutamente bien hecho. Es muy injusto que se nos pretenda satanizar. Ahí están los números de teléfono que pusimos a disposición de los electores para que apoyaran con las fotos de las actas electorales. Miembros de mesa, personeros, quien deseaba podía colaborar con una foto del acta. Así de transparente”, arguyó.

En una parte de la conversación, Fernando Cerimedo señala que tiene un carterito supuestamente infiltrado en la ONPE. Para Gómez Barrios fue una fanfarronada de Cerimedo.

“¿Qué asesor no se revienta cohetes? La verdad, no creo que hubiera un infiltrado en la ONPE. Tendría que haber contado con un infiltrado no solo en ONPE sino también en todos los distritos electorales. Cerimedo decía muchas cosas que son verdad y otras que son mentiras”, afirmó.