Gobierno declara al Perú “Tierra del Papa León XIV” y reconoce a Chiclayo como “Pueblo Fiel” La medida, oficializada este sábado 14 de noviembre en medio de la visita de León XIV, reconoce la labor pastoral de Robert Prevost en Perú, donde ha trabajado durante más de 40 años, y su vínculo con la ciudad de Chiclayo.

El Gobierno declaró a la República del Perú como “Tierra del Papa León XIV” y a la ciudad de Chiclayo como “Pueblo Fiel”, en homenaje a Su Santidad León XIV. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N° 017-2026-JUS, publicado este sábado 14 de noviembre en el diario oficial El Peruano.

La normativa busca dar el justo realce a la tierra del papa León XIV, quien optó y escogió libremente la nacionalidad peruana para desarrollar su ministerio sacerdotal, y entre varias regiones, centró su ministerio episcopal en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque.

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¿Por qué se declaró al Perú “Tierra del Papa León XIV” y a Chiclayo “Pueblo Fiel”?

Según el decreto, se declara al Perú como “Tierra del Papa León XIV”, en homenaje y testimonio solemne de gratitud de la Nación por los más de cuarenta (40) años de vinculación pastoral, cívica y comunitaria de Robert Prevost con el pueblo peruano, país cuya nacionalidad abrazó en el año 2015 y al cual ha consagrado su ministerio sacerdotal, episcopal y apostólico especialmente a las poblaciones vulnerables.

Asimismo, se otorga a la ciudad de Chiclayo la distinción y título honorífico de “Pueblo Fiel”, en conmemoración de haber sido el hogar, sede episcopal y comunidad de vida de Su Santidad, ratificando la denominación que el propio Sumo Pontífice le confirió ante la Iglesia universal al haber sido elegido 267º Sumo Pontífice de la Iglesia Católica el 8 de mayo de 2025.

¿Qué implica este reconocimiento para el Perú y Chiclayo?

A partir de esta iniciativa, se dispone al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con las entidades competentes, y con cargo a sus presupuestos institucionales, promover acciones, foros y programas orientados a difundir los valores de solidaridad social, defensa de los sectores de la población vulnerable y de fraternidad ciudadana que inspiraron la labor comunitaria de Su Santidad en el Perú.

La normativa lleva la firma de la presidenta de la República, Keiko Fujimori; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.