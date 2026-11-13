Papa León XIV en Perú EN VIVO, jornada 4: horario de llegada a Cajamarca, misa en Santa Cruz, recorrido y regreso a Chiclayo
La agenda del sumo pontífice inicia con la Coronación de la Virgen Inmaculada a las 8.00 a. m. en la Catedral de Santa María.
El papa León XIV continúa este sábado 14 de noviembre su visita pastoral por el norte del país, con actividades en Chiclayo, Lambayeque y Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. La agenda del sumo pontífice comenzará a las 8.00 a. m. con el rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. Posteriormente, viajará en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba, donde presidirá una misa a las 11.00 a. m. Por la tarde, regresará a Chiclayo para participar, a las 5.30 p. m., en un encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario dedicado al santo.