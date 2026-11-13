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ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
Sociedad

Papa León XIV en Perú EN VIVO, jornada 4: horario de llegada a Cajamarca, misa en Santa Cruz, recorrido y regreso a Chiclayo

La agenda del sumo pontífice inicia con la Coronación de la Virgen Inmaculada a las 8.00 a. m. en la Catedral de Santa María.

Sigue el minuto a minuto de la jornada de hoy del papa León XIV.
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El papa León XIV continúa este sábado 14 de noviembre su visita pastoral por el norte del país, con actividades en Chiclayo, Lambayeque y Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. La agenda del sumo pontífice comenzará a las 8.00 a. m. con el rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. Posteriormente, viajará en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba, donde presidirá una misa a las 11.00 a. m. Por la tarde, regresará a Chiclayo para participar, a las 5.30 p. m., en un encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario dedicado al santo.

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