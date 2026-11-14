Misión cumplida: El traslado del papa León XIV a Santa Cruz de Succhabamba en el ‘Papacóptero’

Hace casi 30 años compartían aulas con un mismo sueño: convertirse en pilotos profesionales. Hoy, después de toda una vida dedicada a la aviación, cumplieron una de las misiones más importantes de sus carreras: trasladar al papa León XIV desde Chiclayo hasta Santa Cruz de Succhabamba.

Desde niño, el comandante Gino Burgos tuvo claro que quería servir a su patria. Además de piloto, es esposo y padre de dos hijos. A lo largo de su carrera, estuvo destacado en el VRAEM, donde participó en operaciones contra el narcotráfico y cumplió otras misiones de gran complejidad.

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Por su parte, el comandante Javier Rojas, edecán del Ministerio de Defensa, encontró en su padre, también aviador, la inspiración para pertenecer a la Fuerza Aérea del Perú. Hoy, con 3.800 horas de vuelo, mantiene vivo aquel deseo que lo impulsó desde el inicio: "Siempre quise tener la oportunidad de defender a mi patria en caso fuera necesario", dijo.

En el 2018, formaron parte del equipo de pilotos que sobrevoló la Base Aérea Las Palmas durante la visita del papa Francisco para brindar seguridad; sin imaginar que, ocho años después, tendrían el privilegio de llevar a Su Santidad, surcando el Cielo de Quiñones.