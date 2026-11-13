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Portugal vs Dinamarca EN VIVO: a qué hora y dónde ver partido de hoy UEFA Nations League

Empieza la era post Cristiano Ronaldo. La selección de Portugal prepara un homenaje para CR7 y busca avanzar a la siguiente ronda de la UEFA Nations League 2026.

Portugal es líder e invicto del grupo D de la Nations League. Foto: composición LR/AFP
Portugal es líder e invicto del grupo D de la Nations League. Foto: composición LR/AFP
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¿Dónde ver Portugal vs Dinamarca EN VIVO HOY? Ambos equipos juegan en Braga por la quinta jornada de la UEFA Nations League 2026. El compromiso empezará a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de Disney Plus. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República.

Cristiano Ronaldo recibirá un histórico homenaje en la previa del compromiso. El veterano goleador anunció hace algunas semanas su retiro de la selección nacional.

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¿A qué hora juegan Portugal vs Dinamarca?

En suelo peruano, el choque entre Portugal vs Dinamarca por la fase de grupos de la UEFA Nations League empezará a las 2.45 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

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  • México: 1.45 p. m.
  • Colombia, Perú, y Ecuador: 2.45 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 3.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, y Paraguay: 4.45 p. m.

¿En qué canal ver Portugal vs Dinamarca?

El duelo entre Portugal vs Dinamarca por la UEFA Nations League será transmitido EN VIVO a través de la plataforma de streaming Disney Plus Premium para todos los países de Sudamérica.

¿Cómo ver Portugal vs Dinamarca online gratis?

Si deseas ver Portugal vs Dinamarca ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del cotejo.

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Pronósticos para el Portugal vs Dinamarca

Las principales casas de apuestas muestran un escenario muy favorable para los lusos frente al conjunto vikingo.

  • Betsson: gana Portugal (1,50), empate (4,55), gana Dinamarca (5,90)
  • Betano: gana Portugal (1,53), empate (4,85), gana Dinamarca (5,90)
  • Caliente: gana Portugal (1,52), empate (4,60), gana Dinamarca (5,90)
  • Bet365: gana Portugal (1,50), empate (4,75), gana Dinamarca (5,75)
  • 1XBet: gana Portugal (1,52), empate (4,71), gana Dinamarca (6,20)
  • Doradobet: gana Portugal (1,48), empate (5,00), gana Dinamarca (5,75).

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