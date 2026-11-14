Papa León XIV dedica emotivas palabras a la Virgen Inmaculada antes de su coronación: “Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo” El Santo Padre se emocionó durante la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Chiclayo, agradeciendo su guía desde sus inicios como pastor en la ciudad. Además, no dudó en confiarle su ministerio como sucesor de Pedro.

Un emotivo momento se vivió durante el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Chiclayo, cuando el papa León XIV se dirigió hacia ella para dedicarle unas palabras especiales. El Santo Padre recordó sus inicios como pastor en la capital de Lambayeque y agradeció a la Virgen por acompañarlo desde entonces.

En sus palabras, León XIV señaló que gracias a la virgen aprendió a ser pastor de la ciudad. “A ti, madre nuestra inmaculada, elevo hoy mi mirada en mi corazón con cariño ferial y junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo, tú me acompañaste por sus pueblos y ciudades. Me enseñaste a encontrarme con su gente y estar atento a sus necesidades, como iniciaste en las bodas de Caná”, señaló.

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León XIV confía su papado a la Virgen Inmaculada

Durante su homilía, el Santo Padre también confió a la Virgen Inmaculada su ministerio como papa, tal como confió en su momento su función como pastor en la ciudad de Chiclayo. “A tu corazón inmaculado le confío hoy mi vida y mi ministerio como sucesor de Pedro”.

El momento generó mucha emoción entre los fieles asistentes y desató una ola de aplausos que interrumpieron por momentos las palabras de León XIV. Tras ello, el pontífice procedió a realizar una oración y a colocar la corona en la cabeza de la Virgen Inmaculada.

¿Hacia dónde se dirige ahora el papa León XIV?

El papa León XIV se retiró de la catedral de Chiclayo luego de culminar el rito de coronación a la Virgen Inmaculada. Ahora, se desplazará hacia la Base Aérea de Chiclayo para dirigirse a Santa Cruz de Succhabamba en Cajamarca. Su llegada a esa zona se prevé para las 9.50 a. m.