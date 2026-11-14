Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO

🔴 EN VIVO PAPA LEÓN XIV EN PERÚ DÍA 4: VISITA SANTA CRUZ DE SUCCHABAMBA

Sociedad

Papa León XIV dedica emotivas palabras a la Virgen Inmaculada antes de su coronación: “Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo”

El Santo Padre se emocionó durante la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Chiclayo, agradeciendo su guía desde sus inicios como pastor en la ciudad. Además, no dudó en confiarle su ministerio como sucesor de Pedro.

Papa León XIV
Papa León XIVFoto: Latina
Por
google iconLa República en Google

Un emotivo momento se vivió durante el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Chiclayo, cuando el papa León XIV se dirigió hacia ella para dedicarle unas palabras especiales. El Santo Padre recordó sus inicios como pastor en la capital de Lambayeque y agradeció a la Virgen por acompañarlo desde entonces.

En sus palabras, León XIV señaló que gracias a la virgen aprendió a ser pastor de la ciudad. “A ti, madre nuestra inmaculada, elevo hoy mi mirada en mi corazón con cariño ferial y junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo, tú me acompañaste por sus pueblos y ciudades. Me enseñaste a encontrarme con su gente y estar atento a sus necesidades, como iniciaste en las bodas de Caná”, señaló.

Video destacado

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Puedes ver

Papa León XIV recibe cálida bienvenida en la Catedral de Chiclayo antes de coronar a la Virgen Inmaculada

lr.pe

León XIV confía su papado a la Virgen Inmaculada

Durante su homilía, el Santo Padre también confió a la Virgen Inmaculada su ministerio como papa, tal como confió en su momento su función como pastor en la ciudad de Chiclayo. “A tu corazón inmaculado le confío hoy mi vida y mi ministerio como sucesor de Pedro”.

LR Focus

El momento generó mucha emoción entre los fieles asistentes y desató una ola de aplausos que interrumpieron por momentos las palabras de León XIV. Tras ello, el pontífice procedió a realizar una oración y a colocar la corona en la cabeza de la Virgen Inmaculada.

¿Hacia dónde se dirige ahora el papa León XIV?

El papa León XIV se retiró de la catedral de Chiclayo luego de culminar el rito de coronación a la Virgen Inmaculada. Ahora, se desplazará hacia la Base Aérea de Chiclayo para dirigirse a Santa Cruz de Succhabamba en Cajamarca. Su llegada a esa zona se prevé para las 9.50 a. m.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Servicios

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Por Carlin | 14 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Papa León XIV y sus raíces afrodescendientes: la historia de su familia entre el Caribe, la migración y la segregación racial en Estados Unidos

Excelentes noticias para inmigrantes en EE.UU. | Pakistán no aceptará a estos extranjeros deportados por el ICE

Natalie Vértiz se luce junto a Antonela Roccuzzo en exclusivo viaje a Cusco: “Una ceremonia muy linda y espiritual”

Sociedad

Papa León XIV en Perú EN VIVO, jornada 4: horario de llegada a Cajamarca, misa en Santa Cruz, recorrido y regreso a Chiclayo

Temblor en Perú hoy EN VIVO, sábado 14 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Papa León XIV recibe cálida bienvenida en la Catedral de Chiclayo antes de coronar a la Virgen Inmaculada

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Audio revela que el operador Fernando Cerimedo coordinó conteo de votos con grupo de exmarinos

Ministro Luis Dyer apareció en silla de ruedas tras accidente junto a su comitiva en Amazonas

El papa León XIV bendecirá al shihuahuaco en Ucayali, el árbol milenario de la Amazonía