Periodista argentino genera polémica por llamar “ciudad precaria” a Chiclayo durante visita del papa León XIV El comunicador describió Chiclayo al mostrar "casas a medio hacer" y "calles de tierra", lo que provocó reacciones en redes sociales. Muchos usuarios peruanos consideraron despectivo el tono de sus comentarios sobre la ciudad.

La cobertura de la visita del papa León XIV a Chiclayo generó una controversia en redes sociales luego de que un periodista argentino describiera en términos críticos el entorno urbano de la ciudad. Sus comentarios, que realizó el viernes 13 de noviembre tras el encuentro del pontífice con jóvenes universitarios en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, dividieron las opiniones de los usuarios peruanos.

Durante una transmisión televisiva, el comunicador mostró las calles y viviendas ubicadas en los alrededores de la casa de estudios y cuestionó las condiciones de la zona. "Esto es Chiclayo, para que vos veas. Está al lado de la Universidad Católica, no estoy hablando de una periferia. Esto es Chiclayo", señaló.

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Luego describió las construcciones y las vías: "Casas a medio hacer, calles de tierra, mugre. Humilde. Las casas a medio terminar, mal hechas. Estos son los taxis que se usan. Todo un lugar de subsistencia. Una ciudad precaria", expresó. Desde el estudio en Argentina, otros integrantes del programa coincidieron con sus apreciaciones.

"Conozco Lima, que es un poco mejor, pero tampoco es la gran cosa. Son pueblos con mucha pobreza y desigualdad, con una clase alta muy rica y una clase baja pobrísima. Eso (Chiclayo) es peor", expresó otro periodista.

Comentarios dividieron las reacciones en redes sociales

Las declaraciones provocaron críticas de usuarios peruanos, quienes cuestionaron el tono del periodista y consideraron que sus expresiones tenían un carácter despectivo hacia la población chiclayana. Algunos también señalaron que la descripción no debía convertirse en una descalificación de sus habitantes.

Sin embargo, otros comentarios aprovecharon la controversia para cuestionar el estado de la infraestructura urbana y la falta de mantenimiento de las calles. Estas reacciones apuntaron a la responsabilidad de las autoridades locales y a la necesidad de reconocer los problemas que enfrentan Chiclayo y otras ciudades del país.

La polémica abrió así un debate que trascendió las palabras del comunicador: mientras algunos usuarios rechazaron la forma en que se refirió a la ciudad, otros consideraron que la visita papal también debía servir para visibilizar las deficiencias urbanas que persisten en distintas regiones del Perú.