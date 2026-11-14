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“Gracias por hacerme sentir, una vez más, que estoy en casa”: papa León XIV agradece el recibimiento en Zaña, Chiclayo

El papa León XIV expresó su gratitud por el recibimiento de los fieles en el distrito de Zaña, en la provincia de Chiclayo, durante su encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo. La actividad marcó la clausura del Año Jubilar dedicado al santo, al cumplirse 300 años de su canonización.

Papa León en Zaña
Papa León en Zaña
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"Gracias por hacerme sentir, una vez más, que estoy en casa", expresó el papa León XIV durante su visita al Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña. Sus palabras estuvieron dirigidas a los fieles que llegaron desde distintas localidades para participar en este encuentro de oración, en una jornada marcada por muestras de emoción y devoción.

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