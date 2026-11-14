Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
Horóscopo

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este sábado 14 de noviembre?

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este viernes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Consulta el horóscopo de hoy, sábado 14 de noviembre.
Consulta el horóscopo de hoy, sábado 14 de noviembre. | Foto: Composición LRFoto: Composición LR
Por
google iconLa República en Google

¿Quieres saber qué te deparan los astros este viernes 13 de noviembre? Revisa el horóscopo de este viernes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo de este viernes 13 de noviembre?

  • Aries: No dejes a medias una actividad para atender otros asuntos de poca importancia. Cualquier descuido que no sepas justificar afectaría la confianza que tienes de tus superiores. Precaución.
  • Tauro: Tienes que ser más exigente y poner una fecha límite a esa persona que no hace entrega de aquello que le encomendaste. En el amor, estás fiscalizando a tu pareja. Baja la guardia y confía.
  • Géminis: No estás viendo las soluciones con claridad y es porque no entiendes el trasfondo de ese problema. Ha llegado el momento de detenerte y convocar a especialistas. Déjate asesorar.
  • Cáncer: Estarás dividido en varias actividades, pero gracias a tu rápida gestión y el apoyo que recibirás, todo saldrá como lo esperabas. En el amor, actúa con madurez. Esa persona se está ilusionando.
  • Leo: El dinero que esperabas llega por fin a tus manos. Cuídalo, ya que podrías hacer una administración muy ligera y luego te quedarías sin capitales. En el amor, evita pasiones descontroladas.
  • Virgo: Una persona que trabaja contigo se mostrará obstinada y podría exigirte que mantengas una dirección que sientes no es la adecuada. Dialoga con calma y entenderá realmente tus motivos.
  • Libra: Te vas a enterar de cosas que no conviene comentar ni menos convertirlo en un chisme de pasillo. De lo contrario, serás señalado y esto traería problemas que afecten a tu imagen profesional.
  • Escorpio: Esa documentación está teniendo complicaciones, pero no debes de preocuparte excesivamente, puesto que todo se encaminará y será a tu favor. En el amor, no caigas en obsesiones.
  • Sagitario: Nuevamente, tus emociones están interfiriendo en tus decisiones laborales. No personalices las cosas que vives en tu labor y trata de ser racional. De lo contrario, podrías complicarte.
  • Capricornio: No prestes dinero ni hagas gestiones económicas sin los cuidados del caso. Es posible una mala inversión y debes de estar prevenido. En el amor, no caigas en triángulos amorosos.
  • Acuario: Tienes en mente retomar proyectos que habían quedado abandonados en el pasado. Esta vez te acompaña la experiencia y la solvencia necesarias para conducirlos al éxito. Cree en tu capacidad.
  • Piscis: Tienes que ceder y negociar si deseas llegar a un acuerdo que te permita avanzar laboralmente. En el amor, te sorprenderá la insistencia de esa persona en resolver y retomar la relación.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Servicios

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Papa León XIV recibió camiseta de Alianza Lima durante su visita a Capilla San Óscar Romero de Chiclayo

España - Inglaterra: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 6 de la UEFA Nations League 2026

Christian Domínguez sorprende a su hija Camila por sus 18 años con conmovedor mensaje: “Si en algún momento tropiezas, estaré ahí para ti”

Horóscopo

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este viernes 13 de noviembre?

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este jueves 12 de noviembre?

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este miércoles 11 de noviembre?

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Ministro Luis Dyer apareció en silla de ruedas tras accidente junto a su comitiva en Amazonas

El papa León XIV bendecirá al shihuahuaco en Ucayali, el árbol milenario de la Amazonía

JNE ordena corregir actas de proclamación en El Agustino e Independencia por intento de reelección encubierta