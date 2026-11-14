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Papa León XIV advierte desde Cajamarca sobre “el desafío de la distribución equitativa” de los beneficios de los recursos naturales

El papa León XIV abordó las desigualdades de las comunidades andinas en su homilía en Santa Cruz de Succhabamba, enfatizando el impacto de la migración hacia la costa en busca de oportunidades.

Durante la misa, el pontífice destacó la necesidad de una distribución equitativa de los recursos naturales en Cajamarca, donde la minería ha generado controversias por sus efectos sociales y ambientales.
Durante la misa, el pontífice destacó la necesidad de una distribución equitativa de los recursos naturales en Cajamarca, donde la minería ha generado controversias por sus efectos sociales y ambientales.Foto: AFP
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El papa León XIV dedicó parte de su homilía en Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca, a las desigualdades y dificultades que afrontan las comunidades andinas. Durante la misa de este sábado 14 de noviembre, manifestó su preocupación por las personas que dejan sus tierras para buscar oportunidades en las grandes ciudades de la costa y señaló la distribución de los beneficios de los recursos naturales como uno de los desafíos pendientes.

"Pensemos, por ejemplo, en estos lugares, en el sufrimiento de quien se ve obligado a abandonar su patria para buscar un futuro mejor, para sí y para los suyos, en las grandes ciudades de la costa; o en las dificultades de relevo generacional ligadas al fenómeno de la baja natalidad, que vacían los pueblos; o en el desafío de la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos de la tierra", manifestó.

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La referencia a los recursos naturales adquiere especial relevancia en Cajamarca, una región donde la actividad minera ha generado controversias por su impacto ambiental y la distribución de sus beneficios. Conflictos como Quilish y Conga reflejan las tensiones en torno al aprovechamiento de la riqueza del territorio y sus efectos en las comunidades.

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León XIV pide denunciar las injusticias y trabajar por los cambios

El papa retomó la parábola de la viuda y el juez, del Evangelio de Lucas, para reflexionar sobre las personas que reclaman justicia y no encuentran respuesta. Explicó que la insistencia de la mujer representa una actitud necesaria frente a las situaciones de injusticia que todavía afectan a la sociedad.

"La súplica que la viuda dirige al juez —“Hazme justicia frente a mi adversario”— resuena por desgracia todavía hoy, desoída, en los labios de tantos hombres y mujeres. Esto es motivo de gran preocupación, tanto para la Iglesia como para la sociedad", sostuvo.

Ante ese escenario, León XIV advirtió que las dificultades pueden provocar desaliento, resentimiento e incluso violencia, pero rechazó estas respuestas como caminos para alcanzar el progreso y la paz. En cambio, pidió perseverar en la denuncia de aquello que está mal y exigir las transformaciones necesarias.

"La viuda de la parábola nos muestra que el egoísmo, la injusticia y la maldad no se vencen con la brutalidad, sino con la oración, con la paciencia, con la perseverancia en denunciar lo que no está bien, pidiendo con fuerza y trabajando con empeño para que se realicen los cambios necesarios, sin perder nunca la confianza en Dios", afirmó.

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'Donde hay fe, hay oración, y donde hay oración, hay capacidad de compromiso por los demás'

En otro momento de su homilía, León XIV explicó que la fe no debe quedarse únicamente en la oración, sino que también debe expresarse mediante acciones concretas en favor de otras personas. Para desarrollar esta idea, destacó la perseverancia de los habitantes de los Andes y su capacidad para mantener la confianza en medio de las dificultades.

"Hay un estrecho vínculo entre fe, oración y acción. Donde hay fe, hay oración, y donde hay oración, hay capacidad de compromiso por los demás", expresó.

El pontífice también reconoció a quienes contribuyen al desarrollo de sus comunidades a través del trabajo. Mencionó expresamente a campesinos, comerciantes y pequeños empresarios que generan oportunidades laborales y utilizan sus capacidades en beneficio de otras personas.

"Quisiera elogiar a quienes, con ingenio y espíritu emprendedor, se esfuerzan por dar trabajo digno a las personas", señaló.

Al inicio de su reflexión, León XIV también había destacado la fe de las comunidades andinas, arraigada en sus tradiciones, sus familias y el trabajo cotidiano. Agradeció a los misioneros, religiosos y catequistas que durante siglos acompañaron a las poblaciones de estas zonas, muchas veces alejadas de los centros urbanos.

El Papa concluyó con un mensaje de esperanza para los fieles y recordó que Dios conoce sus preocupaciones, sus esfuerzos y los desafíos que enfrentan. "Cuando el alma deambula sin destino, Él es el camino. Cuando falta la fuerza, Él es el alimento. Cuando surge el desaliento, es Él quien reaviva la esperanza", expresó.

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