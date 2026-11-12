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Perú vs Bolivia EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido amistoso de la selección peruana por fecha FIFA

El enfrentamiento amistoso por la fecha FIFA entre las selecciones de Perú y Bolivia se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva.

Perú y Bolivia se enfrentan en el estadio Alejandro Villanueva. Foto: FPF/CONMEBOL/composición LR
Perú y Bolivia se enfrentan en el estadio Alejandro Villanueva. Foto: FPF/CONMEBOL/composición LR
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Perú vs Bolivia EN VIVO juegan HOY viernes 13 de noviembre, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), por fecha FIFA. El partido se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, con transmisión a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

La selección peruana llega a esta nueva fecha FIFA, tras caer por 2-0 ante Colombia en suelo norteamericano. Por el lado de Bolivia, fue goleado 4-0 por Argentina en su último duelo. Un dato a tomar en cuenta es que de los cinco enfrentamientos directos más recientes, Perú ganó en cuatro ocasiones, mientras que el cuadro altiplánico lo hizo en una oportunidad.

Puedes ver

Canal confirmado para ver GRATIS el partido amistoso Perú vs Bolivia por fecha FIFA desde Matute

lr.pe

Horarios por país del partido Perú vs Bolivia

El duelo entre Perú y Bolivia se disputará el viernes 13 de noviembre, desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

LR Focus
  • Costa Rica, México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. (sábado 14/11)

Canal para ver Perú vs Bolivia

El partido entre Perú y Bolivia por la fecha FIFA será transmitido por la señal de América TV.

Estadio donde se juega Perú vs Bolivia

Perú y Bolivia disputarán este encuentro en el estadio Alejandro Villanueva. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 33.000 espectadores.

Pronóstico de Perú vs Bolivia

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Perú sobre Bolivia.

  • Betsson: gana Perú (1,50), empate (3,85), gana Bolivia (6,30)
  • Betano: gana Perú (1,57), empate (3,90), gana Bolivia (5,60)
  • Caliente: gana Perú (1,54), empate (3,80), gana Bolivia (6,00)
  • Bet365: gana Perú (1,50), empate (4,00), gana Bolivia (5,50)
  • 1XBet: gana Perú (1,65), empate (4,06), gana Bolivia (5,95)
  • Doradobet: gana Perú (1,57), empate (3,66), gana Bolivia (5,50).
Puedes ver

Sofía Neves, voleibolista uruguaya de Rebaza Acosta, sorprendida con la Liga Peruana de Vóley: "Es mejor que varias de Europa"

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Alineaciones Perú vs Bolivia: posibles formaciones

  • Perú: Gallese; Huamán, Noriega, Gruber, López; Cartagena, Yotún, Vélez; Polo, Castro y Lapadula.
  • Bolivia: Lampe; Rocha, Morales, Arroyo; Quaglio, Cuéllar, Matheus, Vaca, Fernánez; Terceros y Paniagua.

Últimos partidos de Perú

  • Colombia 2-0 Perú | 6.10.26
  • Canadá 2-0 Perú | 3.10.26
  • México 1-1 Perú | 29.09.26
  • Estados Unidos 4-1 Perú | 26.09.26
  • Perú 1-2 España | 8.06.26

Últimos partidos de Bolivia

  • Argentina 4-0 Bolivia | 30.09.26
  • Bolivia 0-2 Paraguay | 27.09.26
  • Bolivia 0-4 Argelia | 10.06.26
  • Bolivia 0-4 Escocia | 6.06.26
  • Irak 2-1 Bolivia | 31.03.26

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