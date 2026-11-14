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ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
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Papa León XIV llega a Zaña para clausurar Año Jubilar de Santo Toribio entre fuegos artificiales y tradición norteña

El pontífice arribó al Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo para participar en un encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar, que conmemora los 300 años de canonización del santo. Fieles de distintas regiones aguardaron su llegada bajo temperaturas que superaron los 34 grados.

El papa León XIV arribó al distrito de Zaña, Chiclayo, en una emotiva bienvenida con fuegos artificiales y el repique de campanas por parte de los fieles.
El papa León XIV arribó al distrito de Zaña, Chiclayo, en una emotiva bienvenida con fuegos artificiales y el repique de campanas por parte de los fieles.Foto: AFP
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El papa León XIV llegó al distrito de Zaña, en la provincia de Chiclayo, en medio de fuegos artificiales, repique de campanas y muestras de alegría de los fieles que se congregaron para recibirlo en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo. El pontífice participará allí en un encuentro de oración como parte de su visita apostólica al Perú.

La llegada del Santo Padre estuvo acompañada por expresiones de la tradición norteña, con la presencia de amazonas y chalanes procedentes de distintas zonas del país, quienes se prepararon para darle la bienvenida. Los fuegos artificiales iluminaron el cielo mientras el sonido de las campanas acompañaba la celebración.

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El papa León XIV arribó al distrito de Zaña, Chiclayo, en una emotiva bienvenida con fuegos artificiales y el repique de campanas por parte de los fieles.

Fieles de diversas regiones soportaron el intenso calor para ver al pontífice y recibir su bendición. Alrededor de 250 jóvenes de diferentes parroquias formaron un coro para homenajear al papa durante el evento.

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Fieles soportaron el intenso calor para recibir al pontífice

Desde tempranas horas, familias enteras llegaron a Zaña desde Piura, Tumbes y Lima, entre otras regiones, para ver al papa León XIV y recibir su bendición. Muchos lucieron los colores del Vaticano, blanco y amarillo, y formaron largas colas para ingresar al recinto religioso. Quienes no consiguieron entrar se apostaron en los exteriores del santuario.

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La sensación térmica superó los 34 grados Celsius, pero el intenso calor no disminuyó el entusiasmo de los asistentes. Algunos se protegieron con sombrillas de colores y otros adquirieron abanicos con la imagen del pontífice, que también incluían información turística y cultural sobre la ruta del papa, las iglesias, playas y santuarios de la región.

“Nos derretimos, pero de amor por el papa”, expresaron algunos fieles ante las altas temperaturas.

El encuentro también congregó a representantes de más de 60 parroquias, incluidos migrantes venezolanos. Para la actividad se preparó un coro de más de 250 integrantes, entre jóvenes y niñas de Cayaltí, Oyotún, Zaña y Motupe, cuyas delegaciones ensayaron durante más de tres meses para recibir al sumo pontífice.

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Zaña recuerda el legado de Santo Toribio de Mogrovejo

La visita tiene un significado especial para esta localidad lambayecana, donde Santo Toribio de Mogrovejo falleció el 23 de marzo de 1606, durante una de sus visitas pastorales. El encuentro de oración se realiza con motivo de la clausura del Año Jubilar dedicado al santo, al cumplirse 300 años de su canonización, ocurrida en 1726.

Santo Toribio fue el segundo arzobispo de Lima y destacó por su labor evangelizadora y sus continuos recorridos pastorales por distintos territorios del virreinato del Perú.

La llegada de León XIV a Zaña constituye uno de los momentos de su recorrido por Lambayeque, región donde desarrolló una importante etapa de su trayectoria pastoral como obispo de Chiclayo, entre 2015 y 2023.

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