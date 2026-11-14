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ONPE al 100%: Renovación Popular gana la alcaldía de Lima

Renovación Popular superó a Avanza País por apenas 0,87% de los votos. Ante la disposición del JNE que impide la reelección encubierta, la segunda regidora Jeanette Alonzo asumiría la alcaldía de Lima.

ONPE al 100%: Renovación Popular gana la alcaldía de Lima
ONPE al 100%: Renovación Popular gana la alcaldía de Lima | Composición/LR
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Renovación Popular ganó las elecciones municipales en Lima Metropolitana tras completarse el conteo de las 26.351 actas al 100%, según el portal oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La agrupación obtuvo el 27,685% de los votos válidos, con 1.554.928 sufragios, frente al 26,811% de Avanza País, que alcanzó 1.505.835 votos.

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La diferencia entre ambas listas fue de apenas 49.093 votos, equivalente a 0,874 puntos porcentuales, dentro de los resultados finales para la Municipalidad Metropolitana de Lima.

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En este proceso, Rafael López Aliaga integraba la lista como primer regidor, la cual pasó a encabezar tras la renuncia del candidato a la alcaldía Luis Rubio, mientras que Avanza País tenía como principal postulante a Francis Allison.

Aunque el cómputo de la ONPE concluyó, aún está pendiente la proclamación oficial de los resultados a cargo del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro.

Al respecto, la secretaria general del JNE, Jessica Clavijo, precisó que los primeros regidores que ejercieron como alcaldes en el periodo inmediato anterior no recibirán credenciales para asumir nuevamente el cargo.

Según el organismo electoral, postular como primer regidor no permite eludir la prohibición constitucional de reelección inmediata. De esta manera, pese a que López Aliaga integró la lista ganadora de Renovación Popular tras la renuncia del candidato a la alcaldía Luis Rubio, la normativa del JNE bloquea su regreso a la gestión municipal.

Bajo este escenario, la alcaldía de Lima para el periodo 2027-2030 será asumida por la contadora pública Jeanette Alonzo Contreras, segunda regidora de la lista.

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