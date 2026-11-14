Critican a Fátima Aguilar por interrumpir a mujer que exigía el fin de la violencia en Perú durante la visita del papa León XIV en Chiclayo La periodista Fátima Aguilar se volvió tendencia tras interrumpir a una ciudadana piurana que pedía paz y armonía. Los usuarios cuestionaron su rol y denunciaron su actitud como irrespetuosa.

La periodista Fátima Aguilar vivió una de las experiencias más emotivas durante la cobertura de la llegada del papa León XIV en Chiclayo, el último viernes 13 de noviembre. Sin embargo, la comunicadora también se convirtió en blanco de críticas en redes sociales luego de que presuntamente interrumpiera a una ciudadana piurana que aprovechó una transmisión en vivo para hacer un inesperado pedido.

Alrededor del mediodía, una mujer se acercó a una reportera de Latina para contar cómo vivió la llegada del papa León XIV a Chiclayo. No obstante, cuando comenzó a expresar su preocupación por la violencia en el país, Fátima Aguilar intervino para cambiar el tema de la conversación.

Fátima Aguilar interrumpe a mujer durante transmisión en vivo

Durante la transmisión en vivo de Latina, la mujer contó que había llegado un día antes a Pimentel para no perderse la misa que ofrecería el papa León XIV. “Hemos dormido acá para ver al Papa en vivo, al Papa que nos derrama muchas bendiciones y queremos también que haya paz y armonía”, comentó la ciudadana antes de mostrar un afiche con la imagen del pontífice.

“Queremos que cese toda la violencia en el país, que ya no haya asesinatos”, añadió. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, Fátima Aguilar intervino y expresó: “¡Qué bonito cómo hemos escuchado la marinera! ¡Qué viva Chiclayo! ¡Papa León, papa León!, gritan todos emocionados. Qué estampa tan deliciosa, tan emocionante y con tanto orgullo que le hayan podido regalar todos al papa León”.

La reacción de Fátima Aguilar no pasó desapercibida en redes sociales y fue duramente cuestionada. “Con el perdón del papa León XIV pero que periodista de mier** es Fátima Aguilar. Una ciudadana en declaraciones lo único que pedía era que ‘pare la violencia en el Perú’ y la CSMR interrumpe la transmisión de manera descarada. Prensa peruana vendida, basura corrupta y mafiosa”, fue uno de los comentarios que dejaron en X.

“Vergonzoso rol de Fátima Aguilar de Latina. Prensa financiada por el gobierno de Keiko Fujimori, se pone a su servicio para ocultar los problemas del país. Interrumpe abruptamente a una ciudadana de Pimentel que pedía ‘parar con la violencia’”; “Fátima Aguilar grita e interrumpe entrevista como yegua, cuando se critica al gobierno de la vaga, esto paso el límite de tolerancia de la población”; y “Lo peor que hizo @Latina_Noticias es poner a Fátima Aguilar como corresponsal, una tipa irrespetuosa e hipócrita”, comentaron otros usuarios de la misma red social.