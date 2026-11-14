Papa León XIV recibe cálida bienvenida en la Catedral de Chiclayo antes de coronar a la Virgen Inmaculada Cientos de fieles llenaron la plaza de Chiclayo para presenciar la ceremonia programada a las 8:00 a. m., que incluirá una Homilía del Santo Padre. León XIV fue recibido entre aplausos y gritos de emoción, y no disimuló algunas sonrisas durante su ingreso a la Catedral de Santa María.

El Papa León XIV recibió una calurosa bienvenida en la Catedral de Chiclayo antes de iniciar la coronación a la Virgen Inmaculada. El sumo pontífice fue recibido entre aplausos y gritos por cientos de fieles que llegaron hasta la plaza de la ciudad para presenciar este acto dentro y fuera del recinto religioso.

Con esta actividad, el Santo Padre da por iniciadas sus actividades este sábado 14 de noviembre. El rito de coronación de la Virgen Inmaculada estaba programado para iniciar a las 8.00 a. m. en la Catedral de Santa María, y contará con la Homilía de León XIV.

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Fieles esperaban al papa León XIV en la plaza principal de Chiclayo

Una gran cantidad de fieles se encontraba desde tempranas horas en la plaza principal de Chiclayo, donde el Papa León XIV realizará el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. Las personas llegaron desde horas de la madrugada para poder ingresar. La zona es fuertemente resguardada por agentes de seguridad y se observó la presencia de francotiradores al interior de la iglesia como medida de seguridad.

¿Cuál es la agenda del papa León XIV hoy 14 de noviembre?

Según la agenda oficial, el sucesor de Pedro cumplirá las siguientes actividades hoy sábado 14 de noviembre: