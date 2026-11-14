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ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
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Papa León XIV recibe cálida bienvenida en la Catedral de Chiclayo antes de coronar a la Virgen Inmaculada

Cientos de fieles llenaron la plaza de Chiclayo para presenciar la ceremonia programada a las 8:00 a. m., que incluirá una Homilía del Santo Padre. León XIV fue recibido entre aplausos y gritos de emoción, y no disimuló algunas sonrisas durante su ingreso a la Catedral de Santa María.

Papa León XIV en Chiclayo
Papa León XIV en Chiclayo | Composición LR / Latina / LRComposición LR / Latina / LR
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El Papa León XIV recibió una calurosa bienvenida en la Catedral de Chiclayo antes de iniciar la coronación a la Virgen Inmaculada. El sumo pontífice fue recibido entre aplausos y gritos por cientos de fieles que llegaron hasta la plaza de la ciudad para presenciar este acto dentro y fuera del recinto religioso.

Con esta actividad, el Santo Padre da por iniciadas sus actividades este sábado 14 de noviembre. El rito de coronación de la Virgen Inmaculada estaba programado para iniciar a las 8.00 a. m. en la Catedral de Santa María, y contará con la Homilía de León XIV.

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Fieles esperaban al papa León XIV en la plaza principal de Chiclayo

Una gran cantidad de fieles se encontraba desde tempranas horas en la plaza principal de Chiclayo, donde el Papa León XIV realizará el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. Las personas llegaron desde horas de la madrugada para poder ingresar. La zona es fuertemente resguardada por agentes de seguridad y se observó la presencia de francotiradores al interior de la iglesia como medida de seguridad.

LR Focus

¿Cuál es la agenda del papa León XIV hoy 14 de noviembre?

Según la agenda oficial, el sucesor de Pedro cumplirá las siguientes actividades hoy sábado 14 de noviembre:

  • 08:00 Hrs. Rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. ( Homilía del Santo Padre ).
  • 09:10 Hrs. Salida en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba.
  • 09:50 Hrs. Llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba.
  • 11:00 Hrs. Santa Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba. ( Homilía del Santo Padre ).
  • 13:15 Hrs. Salida en helicóptero desde el helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba hacia Chiclayo.
  • 14:00 Hrs. Llegada a la Base Aérea "Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo".
  • 17:30 Hrs. Encuentro con la oración con la comunidad católica en ocasión de la clausura del Año Jubilar "Santo Toribio de Mogrovejo" en el Santuario de "Santo Toribio de Mogrovejo" (Discurso del Santo Padre)

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