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Antes de ser papa, León XIV explicó por qué quería ser peruano: su carta ya es Patrimonio Cultural de la Nación

El Ministerio de Cultura reconoció el expediente con el que Robert Francis Prevost solicitó la nacionalidad peruana en 2015. El documento manuscrito revela sus motivaciones personales, su vínculo con el país y su labor pastoral desde 1985.

El actual papa León XIV, Robert Francis Prevost, solicitó la nacionalidad peruana en 2015.
El actual papa León XIV, Robert Francis Prevost, solicitó la nacionalidad peruana en 2015.Foto: composición LR
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Antes de convertirse en el papa León XIV, Robert Francis Prevost dejó por escrito las razones que lo llevaron a solicitar la nacionalidad peruana. La carta que presentó en 2015 forma parte del expediente que el Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación por su valor histórico y documental.

El reconocimiento comprende la solicitud manuscrita del actual pontífice y el título de nacionalización que acredita su ciudadanía peruana. La declaratoria se oficializó mediante la Resolución Viceministerial N.° 000317-2026-VMPCIC/MC, publicada este miércoles 11 de noviembre en el diario oficial El Peruano.

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¿Qué escribió León XIV para solicitar la nacionalidad peruana?

En la solicitud, Robert Prevost expuso sus orígenes, las motivaciones para obtener la ciudadanía peruana y su trayectoria pastoral en el país, donde desarrollaba labores religiosas desde 1985.

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El documento está escrito en papel membretado del Obispado de Chiclayo y conserva la firma y huella digital del entonces religioso, elementos que acreditan su autenticidad.

Para el Archivo General de la Nación (AGN), la carta constituye una fuente primaria para conocer la perspectiva personal del actual pontífice sobre su vínculo con el Perú.

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¿Qué otros documentos forman parte del expediente?

Además de la solicitud manuscrita y el título de nacionalización, el expediente reúne reportes migratorios, la partida de nacimiento e informes institucionales relacionados con el proceso de obtención de la ciudadanía.

El Ministerio de Cultura sustentó la declaratoria en la importancia histórica, documental y biográfica de estas piezas. La propuesta estuvo a cargo de la Superintendencia Nacional de Migraciones, con asesoría técnica del AGN.

La evaluación también destaca que el expediente permite conocer el trabajo pastoral y social de la Iglesia católica en el Perú durante un periodo complejo de la historia reciente.

Actualmente, los documentos permanecen bajo custodia del Archivo Central de Migraciones. Su reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación adquiere especial relevancia tras la elección de Robert Francis Prevost como papa León XIV, el 8 de mayo de 2025.

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