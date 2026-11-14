Carlos Alcántara sorprende con sincera confesión sobre su lucha contra las adicciones: "He tocado fondo" En una entrevista, Carlos Alcántara reconoció que el camino hacia el bienestar no es completamente lineal. Actualmente, enfrenta nuevos desafíos en su vida tras separarse de Jossie Lindley.

Carlos Alcántara se separó de Jossie Lindley en 2026, luego de 30 años de matrimonio. | Foto: composición LR/Café con la Chévez/Instagram Foto: composición LR/Café con la Chévez/Instagram

Carlos Alcántara volvió a mostrar su lado más personal lejos de los escenarios y de los personajes que lo convirtieron en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento peruano. En una reciente entrevista, el actor habló de una etapa que pocas veces expone públicamente y reconoció que enfrentó problemas que llegaron a poner a prueba su estabilidad.

El protagonista de ‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’ reflexionó sobre las decisiones que marcaron distintos momentos de su vida y reveló cómo logró alejarse de conductas que, según admitió, lo llevaron a límites que jamás imaginó alcanzar. Sin embargo, también confesó que las tentaciones no desaparecen por completo.

Carlos Alcántara se sincera sobre sus adicciones

Durante su conversación en el podcast ‘Café con la Chevez’, el popular Cachín recordó que los excesos formaron parte de una etapa importante de su vida. Al hablar sobre lo que vivió, reconoció: “Yo me pasé al otro lado estando solo. Ya me he dado cuenta un par de veces que, uy, yo también he sido muy noctámbulo, muy juerguero. He tenido muchas adicciones, muchas cosas que he superado”.

A partir de esa experiencia, el actor desarrolló mecanismos para evitar recaer. Cuando fue consultado sobre cómo consiguió dejar atrás esos hábitos, sostuvo que encontró apoyo en herramientas personales que fortaleció con el tiempo. “Las he superado porque tengo un punto de inteligencia emocional que he sabido aprovechar, y el deporte. Pero he tocado fondo y he vencido adicciones importantes”, afirmó.

El recordado ‘Machín’ de ‘Pataclaun’ también explicó que llegar a ese límite le permitió tomar conciencia de lo que podía perder si continuaba por el mismo camino. En ese contexto, recordó una reflexión que terminó por convertirse en una señal de alerta para él: “Yo no quiero terminar así”.

No obstante, aseguró que el proceso no concluye por completo. El artista contó que, tras encontrarse solo en una nueva etapa de su vida tras separarse de Jossie Lindley, volvió a enfrentar situaciones que lo llevaron a cuestionarse. “Estoy poniendo en jaque todo lo que he logrado y, estando ahora en esta situación, de estar solo, he tenido por ahí un par de ocasiones en las que he dicho: ‘Acá yo puedo pasar al otro lado y regresar a ese desenfreno’”, confesó.