Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: hora y canal de la final de ida por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 El partido de ida por la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina entre los equipos de Universitario y Alianza Lima se llevará a cabo en el estadio Monumental.

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO juegan HOY sábado 14 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por la Liga Femenina. El partido se llevará a cabo en el estadio Monumental, con transmisión por TV a cargo del canal Bicolor+. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras la goleada por 7-0 ante Melgar, el cuadro crema logró su clasificación a la final tras revertir el marcador global en contra. Por el lado de Alianza Lima, venció 1-0 a Sporting Cristal y logró el pase a la siguiente fase. De los últimos cinco enfrentamientos directos, Universitario ganó en dos ocasiones al igual que las blanquiazules y la restante fue empate.

Horarios por país del partido Universitario vs Alianza Lima

El duelo entre Universitario y Alianza Lima se disputará este sábado 14 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Canal para ver Universitario vs Alianza Lima

El partido entre Universitario y Alianza Lima por la ida de la final del Torneo Clausura en la Liga Femenina será transmitido por la señal de Bicolor+.

Pronóstico de Universitario vs Alianza Lima

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Universitario sobre Alianza Lima.

Betano: gana Universitario (1,93), empate (3,45), gana Alianza Lima (3,65)

1XBet: gana Universitario (1,87), empate (3,44), gana Alianza Lima (3,53)

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Universitario 7 -0 Melgar | 9.11.26

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