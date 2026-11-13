Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
Deportes

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: hora y canal de la final de ida por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

El partido de ida por la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina entre los equipos de Universitario y Alianza Lima se llevará a cabo en el estadio Monumental.

Universitario y Alianza Lima se enfrentan en el estadio Monumental. Foto: Universitario Femenino/Alianza Lima Femenino/composición LR
Universitario y Alianza Lima se enfrentan en el estadio Monumental. Foto: Universitario Femenino/Alianza Lima Femenino/composición LR
Por
google iconLa República en Google

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO juegan HOY sábado 14 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por la Liga Femenina. El partido se llevará a cabo en el estadio Monumental, con transmisión por TV a cargo del canal Bicolor+. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras la goleada por 7-0 ante Melgar, el cuadro crema logró su clasificación a la final tras revertir el marcador global en contra. Por el lado de Alianza Lima, venció 1-0 a Sporting Cristal y logró el pase a la siguiente fase. De los últimos cinco enfrentamientos directos, Universitario ganó en dos ocasiones al igual que las blanquiazules y la restante fue empate.

Puedes ver

Jean Ferrari arremetió contra DT de Bolivia por asegurar que Perú copia su modelo de trabajo: "En toda su historia ha ido solamente una vez al Mundial"

lr.pe

Horarios por país del partido Universitario vs Alianza Lima

El duelo entre Universitario y Alianza Lima se disputará este sábado 14 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

LR Focus
  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

Canal para ver Universitario vs Alianza Lima

El partido entre Universitario y Alianza Lima por la ida de la final del Torneo Clausura en la Liga Femenina será transmitido por la señal de Bicolor+.

Puedes ver

Lionel Scaloni se pronunció sobre la visita del papa León XIV a Argentina y destacó el impacto que generó: “El país es feliz por un momento”

lr.pe

Pronóstico de Universitario vs Alianza Lima

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Universitario sobre Alianza Lima.

  • Betano: gana Universitario (1,93), empate (3,45), gana Alianza Lima (3,65)
  • 1XBet: gana Universitario (1,87), empate (3,44), gana Alianza Lima (3,53)

Últimos partidos de Universitario

  • Universitario 7-0 Melgar | 9.11.26
  • Melgar 3-0 Universitario | 1.11.26
  • Belgrano 4-2 Universitario | 21.10.26
  • Independiente del Valle 4-2 Universitario | 18.10.26
  • Universitario 0-1 Palmeiras | 15.10.26

Últimos partidos de Alianza Lima

  • Alianza Lima 1-0 Sporting Cristal | 8.11.26
  • Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima | 3.11.26
  • Alianza Lima 1-0 Melgar | 27.09.26
  • Sporting Cristal 0-2 Alianza Lima | 20.09.26
  • Alianza Lima 2-0 Atlético Andahuaylas | 6.09.26

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Servicios

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Por Carlin | 14 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar hoy en Perú, sábado 14 noviembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Computadoras para usar inteligencia artificial: conoce los equipos GIGABYTE

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Deportes

Papa León XIV recibió camiseta de Alianza Lima durante su visita a Capilla San Óscar Romero de Chiclayo

España - Inglaterra: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 6 de la UEFA Nations League 2026

Perú la regla un triunfo a su gente en Matute: venció 2-0 a Bolivia en el amistoso de fecha FIFA

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Ministro Luis Dyer apareció en silla de ruedas tras accidente junto a su comitiva en Amazonas

El papa León XIV bendecirá al shihuahuaco en Ucayali, el árbol milenario de la Amazonía

JNE ordena corregir actas de proclamación en El Agustino e Independencia por intento de reelección encubierta