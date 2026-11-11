Papa León XIV y sus raíces afrodescendientes: la historia de su familia entre el Caribe, la migración y la segregación racial en Estados Unidos Los abuelos maternos del pontífice fueron clasificados como negros en el censo de 1900, lo que resalta un cambio en su identidad racial al trasladarse a Chicago, en Illinois.

El papa León XIV, electo el 8 de mayo de 2025, tiene ascendencia afrodescendiente por parte de su madre, Mildred Agnes Martínez, con raíces en Nueva Orleans y el Caribe. | Composición LR/AFP/Clarín

El papa León XIV, electo el 8 de mayo de 2025, tiene ascendencia afrodescendiente por parte de su madre, Mildred Agnes Martínez, con raíces en Nueva Orleans y el Caribe. | Composición LR/AFP/Clarín

La ascendencia del papa León XIV por vía materna, Mildred Agnes Martínez, vincula su origen en Chicago con la población criolla afrodescendiente de Nueva Orleans y diversos territorios caribeños. Investigaciones publicadas tras el inicio de su pontificado, el 8 de mayo de 2025, rastrean ese linaje familiar mediante expedientes históricos difundidos por la organización American Ancestors.

El trabajo conjunto del académico Henry Louis Gates Jr. con expertos del Cuban Genealogy Club of Miami reconstruyó un árbol genealógico de más de cien antecesores a través de quince generaciones. Las indagaciones documentaron trayectorias marcadas por la esclavitud, el proceso de liberación y migraciones internacionales con raíces africanas, europeas y americanas.

Video destacado 🔴 Papa León XIV: último día de su visita a Argentina y su llegada al Perú EN VIVO | #LR

¿Qué revelan los registros sobre las raíces afrodescendientes y caribeñas del papa León XIV?

Los abuelos maternos del pontífice, Joseph Norval Martínez y Louise Baquié, figuran clasificados como negros en el censo estadounidense de 1900. El historiador Jari C. Honora, de The Historic New Orleans Collection, reconstruyó la pertenencia del matrimonio, celebrado en 1887, a la comunidad criolla de color de Luisiana.

Louise Baquié, abuela de León XIV, figura como afrodescendiente en registros de Nueva Orleans y como blanca en documentos posteriores de Chicago. Foto: Clarín

Existen discrepancias documentales sobre la procedencia exacta del abuelo. ABC News difundió la licencia matrimonial en la que Joseph declaró su origen en Haití, mientras otros archivos citan Santo Domingo. Louise nació en Nueva Orleans. Al respecto, el propio Honora puntualizó: "Las referencias al nacimiento del abuelo varían entre archivos, por lo que su procedencia exacta no debe presentarse como un dato definitivamente resuelto".

En los archivos de Nueva Orleans, Joseph Norval Martínez (abuelo de León XI) fue identificado como afrodescendiente. Luego en Chicago, lo clasificaron como blanco. Foto: Clarín

Una investigación posterior liderada por Henry Louis Gates Jr. identificó 17 antepasados negros mediante diversas denominaciones raciales históricas, según reportó PBS News. El estudio también halló enlaces genéticos con Cuba, Guadalupe, Francia, Italia, España y Canadá, confirmando que la herencia caribeña del Santo Padre abarca múltiples generaciones dentro de un linaje diverso.

De Nueva Orleans a Chicago: la migración familiar y el cambio de clasificación racial

Entre 1910 y 1912, la familia Martínez abandonó Luisiana para instalarse en Illinois. En su nuevo destino, los registros oficiales comenzaron a catalogar al linaje como blanco, según documentó The Historic New Orleans Collection. Ante dicha transformación en los archivos administrativos, la historiadora Honora señaló que los antepasados del obispo de Roma "hicieron un cambio en su identidad racial cuando fueron a Chicago".

El traslado transcurrió durante el endurecimiento de la segregación bajo el régimen de Jim Crow, periodo en el cual severas restricciones raciales impulsaron la salida masiva de la población afrodescendiente hacia el norte de Estados Unidos. La institución investigadora enmarca la travesía de los abuelos del pontífice dentro de este éxodo masivo, si bien los expedientes de la época omiten los motivos personales que guiaron cada decisión individual.

Robert Francis Prevost es el primero desde la izquierda, junto a sus hermanos John y Louis y su madre, Mildred Martínez. Foto: John Prevost/The Vatican

La transmisión de ese pasado dentro del hogar también tuvo límites. John Prevost, hermano del Santo Padre, declaró a ABC News que conocía el vínculo de sus ancestros con Haití y su estancia previa en suelo luisiano, pero admitió que “en casa no se conversaba sobre cuestiones raciales”. Ese testimonio diferencia la ascendencia respaldada por documentos de la vivencia transmitida a las generaciones posteriores.

¿Cómo influyó el origen familiar de León XIV en su visión sobre la historia y la esclavitud?

En una entrevista exclusiva con la cadena NBC transmitida a mediados de 2026, León XIV abordó la compleja herencia de su linaje materno. Durante el diálogo, el obispo de Roma afirmó: "Por parte de mi madre, tenemos antepasados que fueron tanto esclavos como amos". Asimismo, la máxima autoridad de la Iglesia católica resaltó sus orígenes migratorios y elogió la libertad junto con las oportunidades como principios fundamentales del pueblo estadounidense.

Ese interés personal por sus raíces biológicas y raciales ya registraba antecedentes documentados. Un año previo a las citadas declaraciones, los investigadores Gates e Iglesias Utset acudieron al Vaticano para exponer los hallazgos de su estudio genealógico. En dicha reunión del 5 de julio de 2025, el sumo pontífice indagó sobre sus parientes afrodescendientes, los propietarios de cautivos en su árbol genealógico y los lazos de sus ancestros con el territorio haitiano.