Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Revisarán hasta al personal del INPE: militares vigilarán accesos y montarán anillos de seguridad en cárceles bajo emergencia

Esta norma autoriza a los militares a establecer anillos de seguridad, realizar patrullajes y revisar el ingreso de visitantes y trabajadores en los penales, colaborando con la Policía Nacional.

Además, se contempla el uso de inhibidores de señal y labores de inteligencia para identificar amenazas externas
Además, se contempla el uso de inhibidores de señal y labores de inteligencia para identificar amenazas externasFoto: Andina/Composición LR
Por
google iconLa República en Google

El Gobierno publicó el Decreto Legislativo 1742, que establece las condiciones para la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios declarados en estado de emergencia. La norma permite que el personal militar actúe en coordinación y apoyo con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Entre las nuevas facultades figuran la instalación de anillos de seguridad, el patrullaje de zonas cercanas y la revisión del ingreso de visitantes, proveedores y trabajadores penitenciarios. La disposición se publicó este domingo 8 de noviembre en el diario oficial El Peruano y forma parte de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para recuperar el control y el orden en las cárceles.

Video destacado

HISTÓRICO | León XIV: El Papa con corazón peruano visita Latinoamérica

Puedes ver

Condenan a policía de tránsito por recibir S/3.000 para no multar a chofer ebrio en San Juan de Miraflores

lr.pe

Decreto Legislativo 1742: qué funciones asumirán los militares en el perímetro de las cárceles

El personal de las Fuerzas Armadas podrá establecer y mantener anillos de seguridad alrededor de los establecimientos penitenciarios incluidos en la medida. También tendrá autorización para realizar labores de vigilancia, protección y control en el perímetro exterior, las vías de acceso y los puntos considerados críticos para la seguridad de los penales.

LR Focus

La norma incorpora, además, tareas de reconocimiento e inteligencia en las zonas de influencia de las cárceles. Estas acciones permitirán identificar y evaluar posibles amenazas contra la seguridad externa, así como prevenir riesgos mediante la coordinación con las autoridades competentes. La intervención militar tendrá carácter excepcional y temporal, y se desarrollará en apoyo de la PNP y el INPE.

Puedes ver

Edificio de 7 pisos arde en Comas: más de 20 unidades de bomberos combaten voraz incendio en Los Jardines

lr.pe

Inhibidores de señal y revisión de ingresos: otras facultades de las FF. AA. en los penales

Otra de las atribuciones contempladas en el Decreto Legislativo 1742 es el uso de inhibidores y detectores de señales radioeléctricas de telecomunicaciones. Los militares también podrán apoyar en la detección y el desmontaje de antenas, repetidores y otros equipos de comunicación que no cuenten con autorización. Para estas acciones deberán coordinar con la Policía Nacional y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El decreto también permite que el personal militar participe en el control, revisión y registro de las personas que ingresen a los establecimientos penitenciarios. Esta disposición alcanza a visitantes, proveedores y trabajadores del INPE. La publicación de la norma ocurre luego de que el Gobierno prorrogara por 60 días el estado de emergencia en los penales de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 6 de noviembre de 2026

Por Carlin | 6 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La desaprobación de José Antonio Kast llega al 67% en plena crisis por las condenas por delitos sexuales en Chile

Atlético Madrid vs Barcelona EN VIVO: golazo de Fermín en el segundo tiempo de LALIGA de España vía ESPN

Paola Dalay revela que sale con famoso futbolista tras anunciar su ruptura con José Eduardo Derbez

Sociedad

Municipalidad de Lima clausura el Estadio San Marcos a días de conciertos clave: pide subsanar fallas de seguridad

Centros de salud mental de Lima sin agua ni luz por deudas: denuncian falta de medicinas para pacientes con intentos de suicidio

Tiene 11 años, ganó una medalla de oro en Canadá y ahora busca representar al Perú en competencia en Francia: "Sería un logro para la familia"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Obras en 5 penales están paralizadas

Carlos Espá llega a Rusia para tratar situación de peruanos involucrados en guerra con Ucrania

Congresista fujimorista es captado en fiesta durante su semana de representación y emergencia de El Niño