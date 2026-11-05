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¿Cómo entraron 434 celulares de las cárceles del país?

Estos aparatos fueron incautados durante las requisas realizadas por el Inpe en los últimos dos meses. También se confiscaron 663 accesorios de celular, drogas, armas punzocortantes y 66 antenas. La revisión se ha intensificado en los penales de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones.  Además, por seguridad penitenciaria se han trasladado 139 internos de alta peligrosidad.

Más de 400 celulares incautados por el Inpe
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En los últimos dos meses han sido incautados 434 celulares y 663 accesorios de celular en distintas cárceles del país. Un informe entregado por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) da cuenta de los lugares más curiosos que usan los reclusos y reclusas en los centros penitenciarios para esconder estos aparatos, un objeto prohibido al interior de los reclusorios.

La preocupación por la tenencia de estos dispositivos radica en que mediante ellos se puede seguir cometiendo delitos y se pueden seguir manejando rentas criminales dentro y fuera de la cárcel como la extorsión y el sicariato.

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Y si bien es cierto que los intentos por erradicar la entrada de celulares a las cárceles se han venido realizando durante los últimos meses, los privados de la libertad cada día encuentran nuevas maneras de esconder estos dispositivos. 

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El estudio entregado por las autoridades del Inpe da cuenta de que, en el caso de las mujeres que visitan a sus parientes presos, usan su cuerpo para esconder los dispositivos y pasar desapercibidas cuando se adelantan las labores de registro y control. 

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Otro de los escondites preferidos son los huecos en la pared, en las biblias, los colchones, las cañerías del piso y las caletas.

No obstante, sigue siendo una preocupación para las autoridades determinar cómo ingresan estos celulares al penal y si hay complicidad de los guardias de seguridad que custodian las cárceles del país. 

El presidente del Inpe, Abraham Lescano, aseguró que desde el 3 de septiembre se viene impulsando la implementación de sistemas de inteligencia y contrainteligencia con el objetivo de recuperar y fortalecer la seguridad y el principio de autoridad.

Por ello, dijo, hasta la fecha se han ejecutado 1.982 requisas en los 68 penales a nivel nacional.

Las requisas realizadas por agentes del Grupo de Operaciones Especiales GOES del Inpe no solo han permitido incautar 434 celulares, 663 accesorios de celular, sino más de 10 kilos de droga, 2.577 objetos punzocortantes y 66 antenas.

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A su vez, estos operativos de revisión se han intensificado en los penales que se encuentran en estado de emergencia: Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones.  Además, por seguridad penitenciaria se han trasladado 139 internos de alta peligrosidad en el marco del Comando Unificado y con apoyo de la Fuerza Aérea del Perú para los traslados aéreos.

Asimismo, la actual gestión viene implementando acciones de contrainteligencia que buscan detectar posibles redes de complicidad en las que se encuentre implicado el personal penitenciario, la lucha contra la criminalidad también exige enfrentar cualquier acto de corrupción que conlleve su suspensión y destitución, bajo la política de tolerancia cero frente a la corrupción.

Paralelamente, se vienen intensificando las revisiones de las visitas en los penales, con el objetivo de frustrar el ingreso de objetos y/o sustancias prohibidas. Hasta la fecha, cerca de 200 personas han sido intervenidas en puerta, cerca de 30 celulares fueron incautados, 150 accesorios de celular fueron incautados y 682 gramos de droga. A su vez se vienen realizando gestiones para contar con una mejor tecnología que detecte y frustre el ingreso de objetos prohibidos a los recintos penitenciarios.

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