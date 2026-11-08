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Sociedad

¿Vuelve la sardina al mar peruano? Produce autoriza pesca exploratoria de hasta 15 días por el fenómeno El Niño

La investigación se centrará en la distribución, tallas y condición reproductiva de la sardina, con seguimiento científico para garantizar la conservación del recurso marino.

El Ministerio de la Producción autoriza una pesca exploratoria de sardina en el litoral peruano por 15 días, en el marco del fenómeno El Niño 2026-2027.
El Ministerio de la Producción autoriza una pesca exploratoria de sardina en el litoral peruano por 15 días, en el marco del fenómeno El Niño 2026-2027.Foto: Andina/Composición LR
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El Ministerio de la Producción (Produce) autorizó al Instituto del Mar del Perú (Imarpe) a realizar una pesca exploratoria de sardina en el litoral peruano durante un periodo máximo de 15 días calendario. La medida, establecida mediante la Resolución Ministerial N.º 00399-2026-PRODUCE, busca obtener información sobre el recurso en el contexto del fenómeno El Niño 2026-2027.

La actividad se desarrollará entre las 0,5 y 5 millas náuticas de la costa y contará con embarcaciones pesqueras artesanales de hasta 10 metros cúbicos de capacidad de bodega. La investigación permitirá reunir datos sobre la distribución de la especie, sus tallas y su condición reproductiva, antes de que se adopten decisiones relacionadas con su manejo pesquero.

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Pesca exploratoria de sardina: qué busca determinar Imarpe ante el fenómeno El Niño 2026-2027

El estudio permitirá conocer cómo se distribuye la sardina en el litoral peruano y cuál es la composición de tamaños de los ejemplares encontrados. También se evaluará su estado reproductivo, información biológica que estará a cargo del Imarpe mediante el monitoreo de las faenas y la recopilación de muestras durante las operaciones.

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El instituto tendrá la facultad de recomendar la suspensión o el cierre de determinadas zonas de pesca si identifica condiciones que puedan comprometer la conservación del recurso. Entre los motivos contemplados figuran la presencia de ejemplares juveniles y la captura incidental de otras especies. De esta manera, el seguimiento científico será parte de las condiciones para desarrollar la actividad durante el periodo autorizado.

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Produce: requisitos y plazo para que embarcaciones artesanales participen en la investigación

La participación estará limitada a embarcaciones artesanales con una capacidad de bodega de hasta 10 metros cúbicos. Sus propietarios deberán contar con permiso de pesca y habilitación sanitaria vigentes, además de figurar en el listado que publicará Produce. Los titulares interesados tendrán un plazo de 72 horas, contado desde que rige la resolución, para solicitar su inscripción ante la Dirección General de Pesca Artesanal.

Las embarcaciones seleccionadas deberán registrar sus faenas en una bitácora, entregar al menos 30 ejemplares enteros de sardina para fines de investigación y permitir el trabajo de los observadores científicos. La norma también establece que participar no concede derechos de acceso a la pesquería ni modifica los permisos existentes. El incumplimiento de las disposiciones puede ocasionar la exclusión de la investigación y las sanciones administrativas correspondientes. Las operaciones comenzarán a las 00:00 horas del día siguiente de la publicación de la lista de embarcaciones autorizadas.

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