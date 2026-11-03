Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLluvias en Piura, Chiclayo y Tumbes EN VIVO hoy: pronóstico del clima en el norte del Perú
Sociedad

Gobierno prorroga estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad por 60 días: conoce las restricciones

La medida comprende los establecimientos penitenciarios de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones; la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Las restricciones incluyen la suspensión de derechos como la libertad de tránsito y reunión en un radio de 200 metros alrededor de los establecimientos.
Las restricciones incluyen la suspensión de derechos como la libertad de tránsito y reunión en un radio de 200 metros alrededor de los establecimientos.Foto: Andina
Por
google iconLa República en Google

El Gobierno prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad a nivel nacional, debido a la persistencia de la perturbación de la paz y el orden interno. La medida permite que la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas (FFAA), mantenga el control del orden interno dentro y alrededor de estos centros.

La disposición figura en el Decreto Supremo N.° 148-2026-PCM, publicado este martes 3 de noviembre en el diario oficial El Peruano. La prórroga comprende los penales de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones.

Video destacado

KEIKO VUELVE POR LLUVIAS EN TUMBES + JORGE NIETO RESPONDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Trujillo: tres muertos y ocho heridos deja enfrentamiento entre internos del penal El Milagro

lr.pe

¿Qué restricciones establece el estado de emergencia en los penales?

Durante los 60 días de prórroga, la norma restringe o suspende el ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personales para quienes ingresen a los establecimientos penitenciarios o circulen por su perímetro exterior, hasta un radio de 200 metros desde sus límites.

LR Focus

En ese espacio, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. La intervención también comprende la protección del perímetro de los penales y de sus áreas de intangibilidad.

El decreto precisa que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) conserva la administración y custodia de los establecimientos. Por su parte, la PNP y las FFAA deberán realizar operativos permanentes para garantizar la seguridad de los centros penitenciarios y sus zonas aledañas.

Puedes ver

Detienen a técnico de la Marina por la presunta instalación de antenas ilegales cerca del penal Ancón I

lr.pe

¿Qué operativos podrán realizar la PNP y las Fuerzas Armadas?

El decreto establece cuatro tipos de intervenciones conjuntas:

  • Protección del perímetro: seguridad y control de las áreas de intangibilidad y del espacio exterior hasta un radio de 200 metros. La protección puede incluir el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato.
  • Control de accesos: supervisión del ingreso de todas las personas a los establecimientos penitenciarios.
  • Incautación de objetos prohibidos: operativos permanentes para decomisar tarjetas SIM (chips telefónicos), celulares, armas blancas y otros artículos prohibidos, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE.
  • Acciones de inteligencia: medidas para prevenir fugas, alteraciones del orden y actividades delictivas dentro de los penales.

La norma también dispone que la actuación conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas respete los principios de legalidad, unidad de acción, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales. Para ello, ambas instituciones deberán coordinar protocolos comunes sobre el control de acceso y el ingreso al perímetro de seguridad.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 1 de noviembre de 2026

Por Carlin | 1 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones de medio mandato en Estados Unidos 2026, EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la jornada electoral

Lluvias en Lima, Tumbes, Piura, Áncash EN VIVO hoy: pronóstico del clima en el norte del Perú

Choque de dos helicópteros en Nepal deja un muerto y tres heridos tras intentar aterrizar cerca del monte Everest

Sociedad

Lluvias en Lima, Tumbes, Piura, Áncash EN VIVO hoy: pronóstico del clima en el norte del Perú

Tras más de 10 años de abandono: parque Franco Peruano en SMP se transforma en moderno polideportivo con cancha de 3.500 m²

Declaran estado de emergencia en Lima Metropolitana por El Niño: revisa la lista completa de distritos

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Indira Huilca sobre amnistía para Pedro Castillo: "Yo creo que ha sido procesado con serias deficiencias"

Villa El Salvador: Detonan explosivo en la casa del electo alcalde Marcelino Huamán

Chats revelarían que Pedro Castillo habría intervenido en el despacho de Catherin Palomino: "El presi me ha dado nombres"