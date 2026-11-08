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Política

Congresista fujimorista es captado en fiesta durante su semana de representación y emergencia de El Niño

El diputado de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, fue fotografiado en el cumpleaños del exalcalde de Piura, Gabriel Madrid Orué. El cumpleaños se realizó el último viernes 6 de noviembre, día en que culminaba la semana de representación de este mes.

El diputado fujimorista fue elegido como representante de la región de Piura.
El diputado fujimorista fue elegido como representante de la región de Piura.
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El diputado de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, fue captado en la fiesta de cumpleaños del exalcalde de Piura, Gabriel Madrid Orué, el último viernes 6 de noviembre. Su presencia en la celebración ocurrió durante la semana de representación del Congreso y en medio de la emergencia por lluvias debido al fenómeno El Niño.

Las fotografías fueron publicadas en las redes sociales del exburgomaestre, quien agradeció a su familia y amigos por la celebración de su onomástico.

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"Celebrar mis 51 años rodeado de mi familia y de mis amigos más allegados ha sido un verdadero regalo. Agradezco infinitamente a mi esposa por organizar este hermoso momento a pesar de todo el trabajo que tenemos; su amor y dedicación hacen que cada instante sea inolvidable. Valoro con el alma que mi mamá nos acompañe, y le doy gracias a Dios por permitirme tenerla a mi lado en este nuevo año de vida, junto a los grandes amigos que el camino me ha regalado. ¡Por muchos momentos más de felicidad y gratitud!", se lee en la publicación.

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El diputado fujimorista fue elegido como representante de la región de Piura.

El diputado fujimorista fue captado en el cumpleaños del exalcalde de Piura.

Es importante resaltar que la celebración se realizó el 6 de noviembre, último día de la semana de representación del Legislativo (del 2 al 6 de este mes).

Por otro lado, ese mismo día, la presidenta Keiko Fujimori acudió al albergue Los Algarrobos, en Piura, con la finalidad de supervisar la instalación de carpas para brindar protección y alojamiento a las familias afectadas por las intensas lluvias.

Durante esa actividad, el diputado y representante de Piura fue captado con la mandataria.

Fujimori estuvo en Piura ese mismo día realizando actividades contra el FEN. Foto: Presidencia

Fujimori estuvo en Piura ese mismo día realizando actividades contra el FEN. Foto: Presidencia

Incluso, el congresista compartió en sus estados de redes sociales la publicación de Presidencia sobre la actividad de Fujimori con miras al FEN.

Congresista compartió publicación de Presidencia

Congresista compartió publicación de Presidencia

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