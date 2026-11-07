Condenan a policía de tránsito por recibir S/3.000 para no multar a chofer ebrio en San Juan de Miraflores El suboficial solicitó inicialmente S/4.000 para evitar imponer la multa, retener la licencia de conducir y el vehículo implicado. Posteriormente, fue detenido en flagrancia tras recibir S/3.000, según confirmó la Fiscalía.

Policía fue condenado por recibir dinero para no aplicar multa de tránsito | Composición LR / Andina

Policía fue condenado por recibir dinero para no aplicar multa de tránsito | Composición LR / Andina Composición LR / Andina

Un efectivo de tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue condenado a cinco años de pena privativa de la libertad por recibir S/3.000 para no multar a un ciudadano intervenido que conducía un vehículo en estado de ebriedad, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

El agente, perteneciente a la Comisaría de SJM, fue imputado por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, de acuerdo con el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur.

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Policía exigió dinero para no imponer multa contra chofer ebrio

Según la investigación fiscal, el suboficial PNP de primera, identificado con las iniciales P. S. U., solicitó S/4.000 a un ciudadano intervenido por conducir en estado de ebriedad a cambio de no imponerle una multa, evitar la cancelación de su licencia de conducir y que su vehículo sea retenido.

Las diligencias sostienen que, posteriormente, el agente recibió S/3.000, motivo por el cual fue detenido en flagrancia en la comisaría de San Juan de Miraflores durante un operativo dirigido por los fiscales adjuntos provinciales Jimmy Mansilla Castañeda y Efraín Rivasplata Mora.

Agente deberá pagar S/9.000 por reparación civil

Para sustentar su acusación, la Fiscalía recabó documentación que permitió identificar al personal policial involucrado. De ese modo, incorporó una copia de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.

Como parte de la condena, el Poder Judicial también impuso cinco años de inhabilitación contra el efectivo policial y estableció que deberá pagar S/9.000 por concepto de reparación civil, conforme al monto requerido por la Procuraduría Pública.