Carlos Espá llega a Rusia para tratar situación de peruanos involucrados en guerra con Ucrania

El canciller Carlos Espá viajó a Rusia para reunirse con su homólogo, Serguéi Lavrov. El encuentro entre ambos representantes se llevará a cabo este lunes 9 de noviembre. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la reunión tiene como objetivo abordar las relaciones bilaterales entre ambos países y la situación de los peruanos que habrían sido reclutados mediante engaños y desinformación para integrar el Ejército ruso en la guerra contra Ucrania.

"Esperamos establecer canales adecuados de comunicación con las autoridades rusas, que nos permitan conocer su situación y paradero, para atender a nuestros connacionales heridos y avanzar en las gestiones para la repatriación de los restos de quienes lamentablemente han fallecido", señaló Espá en un video publicado por la Cancillería.

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Además de Lavrov, Espá también se reunió con el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander Shchetinin. El canciller permanecerá en territorio ruso hasta el 11 de noviembre.

Hasta el momento, se conoce que 450 compatriotas habrían sido enviados a Rusia mediante engaños y bajo la promesa de supuestos contratos laborales, para luego terminar integrando las filas del Ejército ruso. Sin embargo, el abogado Percy Salinas, representante de los familiares de los afectados, señaló que el número de víctimas podría ascender a 1.200. Por su parte, la Cancillería informó que 50 connacionales lograron ser repatriados. No obstante, también se ha reportado la muerte de otros 10 peruanos.