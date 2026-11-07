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Edificio de 7 pisos arde en Comas: más de 20 unidades de bomberos combaten voraz incendio en Los Jardines

El siniestro comenzó cerca de las 7:26 p. m. de este sábado. El SAMU movilizó ambulancias y los centros de salud cercanos permanecen en alerta.

La emergencia, que aún está en desarrollo, ha generado preocupación en la comunidad. Las autoridades siguen trabajando para controlar la situación y evitar daños mayores.
La emergencia, que aún está en desarrollo, ha generado preocupación en la comunidad. Las autoridades siguen trabajando para controlar la situación y evitar daños mayores.Foto: Diana Sanchez/difusión/La República
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Un incendio de grandes proporciones se registra la noche de este sábado 7 de noviembre en un edificio de siete pisos ubicado en la calle Los Jardines, en el distrito de Comas. La emergencia comenzó alrededor de las 7:26 p. m. y movilizó a más de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

El siniestro motivó el despliegue de equipos de emergencia para atender el fuego en este inmueble de Lima Norte. Según el registro oficial de los bomberos, al menos 21 unidades llegaron hasta el lugar para participar en las labores destinadas a controlar las llamas.

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Incendio en Comas: 21 unidades de emergencia llegaron para controlar el fuego en Los Jardines

El reporte del CGBVP registra la emergencia como un incendio en una estructura destinada a almacén o depósito. La alerta fue recibida a las 7:26 p. m. del sábado 7 de noviembre, momento desde el cual se movilizaron distintas unidades para atender el siniestro.

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La cantidad de vehículos desplegados da cuenta de la respuesta de los bomberos ante el incendio que afecta al edificio de siete pisos. Las unidades acudieron a la calle Los Jardines, donde se concentran las acciones para controlar la emergencia. Hasta el momento, la información proporcionada no precisa las causas que originaron el fuego ni el alcance de los daños materiales.

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Minsa despliega dos ambulancias y descarta personas que requieran atención médica hasta el momento

El Ministerio de Salud informó que movilizó dos ambulancias del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) para brindar apoyo en el incendio registrado en Comas. De acuerdo con el reporte difundido por la entidad, hasta ese momento no se habían identificado personas que necesitaran atención médica como consecuencia de la emergencia.

Además, el Centro de Operaciones de Emergencias del sector Salud realiza el seguimiento del caso y coordina la respuesta sanitaria. El Minsa también indicó que los establecimientos de salud ubicados en la zona permanecen en alerta ante cualquier eventualidad que requiera asistencia.

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