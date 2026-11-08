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Paola Dalay revela que sale con famoso futbolista tras anunciar su ruptura con José Eduardo Derbez

La influencer Paola Dalay aclaró que su relación con José Eduardo Derbez acabó hace cinco meses, pero que recién decidió hacerlo público.

La ruptura entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay son uno de los temas más comentados en México. Foto: Composición LR/Instagram.
La ruptura entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay son uno de los temas más comentados en México. Foto: Composición LR/Instagram.
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Paola Dalay confirmó que está saliendo con el futbolista César Romo, de 30 años, quien juega en la King League. La influencer aclaró que conoció al deportista cuando ya estaba separada de José Eduardo Derbez, padre de su hija de dos años, y que por ahora ambos se encuentran en una etapa de conocerse.

En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la joven contó que lleva cerca de cinco meses separada del hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. "Llevamos casi cinco meses separados, no tengo la cuenta exacta, pero sí ya es bastante", comentó.

También explicó que esperaron para anunciar la ruptura debido a compromisos laborales del actor. Aunque intentaron recuperar su relación, no lograron superar sus diferencias.

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Paola Dalay confirma que está saliendo con César Romo

Paola Dalay decidió aclarar qué pasa entre ella y el futbolista César Romo, luego de que una fotografía de ambos durante el Gran Premio de Fórmula 1 de México despertara comentarios sobre un posible romance. La imagen fue compartida por el deportista y rápidamente llamó la atención de los seguidores de la influencer.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la creadora de contenido confirmó que están saliendo, aunque dejó claro que todavía no son pareja. "Sí estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí ya que yo había terminado con José Eduardo", explicó.

Además, precisó: "No somos novios, no tenemos una relación, pero nos estamos conociendo, estamos saliendo y está fluyendo bastante bien". Tras los comentarios que recibió, también publicó varias fotos desde el circuito mexicano con un mensaje directo: "Que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen".

 

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