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Atlético Madrid vs Barcelona EN VIVO: a qué hora y dónde ver partido de hoy LALIGA de España

Barcelona y Atlético de Madrid juegan un duelo clave por la cima del torneo | Revisa cómo seguir la transmisión del partido de HOY por LaLiga de España.

Barcelona le lleva solo 2 puntos de ventaja a Atlético Madrid. Foto: LaLiga
Barcelona le lleva solo 2 puntos de ventaja a Atlético Madrid. Foto: LaLiga
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VER Atlético Madrid vs Barcelona EN VIVO HOY | Culés y colchoneros juegan en el Metropolitano por la fecha 12 de LaLiga de España. El compromiso empezará a las 3.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

El equipo comandado por Lamine Yamal y compañía necesita una victoria frente a su escolta para mantenerse como único líder de la competición.

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Horarios por país del partido Atlético Madrid vs Barcelona

El duelo entre Atlético Madrid y Barcelona se juega hoy, domingo 8 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

LR Focus
  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

Canal para ver Atlético Madrid vs Barcelona

En toda Sudamérica, el partido entre Barcelona y Atlético Madrid por la fecha 12 de LaLiga de España será transmitido por el canal ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

Estadio donde se juega Atlético Madrid vs Barcelona

Atlético Madrid y Barcelona se enfrentarán en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 70.000 espectadores.

Alineaciones Atlético Madrid vs Barcelona: posibles formaciones

  • Atlético Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Álex Baena, Lee Kang-in, Julián Álvarez.
  • Barcelona: Joan García, Brian Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon, Raphinha.
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Pronóstico de Atlético Madrid vs Barcelona

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Atlético Madrid, que jugará de local.

  • Betsson: gana Atlético Madrid (3,85), empate (4,25), gana Barcelona (1,78)
  • Betano: gana Atlético Madrid (3,70), empate (4,40), gana Barcelona (1,80)
  • Caliente: gana Atlético Madrid (3,80), empate (4,55), gana Barcelona (1,80)
  • Bet365: gana Atlético Madrid (3,75), empate (4,33), gana Barcelona (1,80)
  • 1XBet: gana Atlético Madrid (4,01), empate (4,52), gana Barcelona (1,84)
  • Doradobet: gana Atlético Madrid (3,66), empate (4,50), gana Barcelona (1,80).

Historial reciente de Atlético Madrid vs Barcelona

  • Atlético Madrid 1-2 Barcelona | 14.04.26 | Champions League
  • Barcelona 0-2 Atlético Madrid | 08.04.26 | Champions League
  • Atlético Madrid 1-2 Barcelona | 04.04.26 | LaLiga
  • Barcelona 3-0 Atlético Madrid | 03.03.26 | Copa del Rey (semifinal)
  • Atlético Madrid 4-0 Barcelona | 12.02.26 | Copa del Rey (semifinal)

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