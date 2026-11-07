Atlético Madrid vs Barcelona EN VIVO: a qué hora y dónde ver partido de hoy LALIGA de España Barcelona y Atlético de Madrid juegan un duelo clave por la cima del torneo | Revisa cómo seguir la transmisión del partido de HOY por LaLiga de España.

VER Atlético Madrid vs Barcelona EN VIVO HOY | Culés y colchoneros juegan en el Metropolitano por la fecha 12 de LaLiga de España. El compromiso empezará a las 3.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

El equipo comandado por Lamine Yamal y compañía necesita una victoria frente a su escolta para mantenerse como único líder de la competición.

Horarios por país del partido Atlético Madrid vs Barcelona

El duelo entre Atlético Madrid y Barcelona se juega hoy, domingo 8 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Canal para ver Atlético Madrid vs Barcelona

En toda Sudamérica, el partido entre Barcelona y Atlético Madrid por la fecha 12 de LaLiga de España será transmitido por el canal ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

Estadio donde se juega Atlético Madrid vs Barcelona

Atlético Madrid y Barcelona se enfrentarán en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 70.000 espectadores.

Alineaciones Atlético Madrid vs Barcelona: posibles formaciones

Atlético Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Álex Baena, Lee Kang-in, Julián Álvarez.

Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Álex Baena, Lee Kang-in, Julián Álvarez. Barcelona: Joan García, Brian Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon, Raphinha.

Pronóstico de Atlético Madrid vs Barcelona

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Atlético Madrid, que jugará de local.

Betsson: gana Atlético Madrid (3,85), empate (4,25), gana Barcelona (1,78)

Betano: gana Atlético Madrid (3,70), empate (4,40), gana Barcelona (1,80)

Caliente: gana Atlético Madrid (3,80), empate (4,55), gana Barcelona (1,80)

Bet365: gana Atlético Madrid (3,75), empate (4,33), gana Barcelona (1,80)

1XBet: gana Atlético Madrid (4,01), empate (4,52), gana Barcelona (1,84)

Doradobet: gana Atlético Madrid (3,66), empate (4,50), gana Barcelona (1,80).

Historial reciente de Atlético Madrid vs Barcelona