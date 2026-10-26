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Sociedad

Intento de ingreso ilegal en penal de Huaral: mujer llevaba 100 cigarrillos, encendedores y papel rila adheridos al cuerpo para su hijo

Los agentes del INPE descubrieron los objetos ocultos en distintas partes del cuerpo de la visitante, que iba a ver a su hijo, condenado por tráfico de drogas.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detectó los objetos durante los controles de seguridad previos a la visita a su hijo, recluido por tráfico de drogas.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detectó los objetos durante los controles de seguridad previos a la visita a su hijo, recluido por tráfico de drogas.Foto: INPE
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Una mujer fue intervenida durante una jornada de visitas en el establecimiento penitenciario de Huaral, en Lima, luego de que agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) descubrieran que intentaba ingresar artículos restringidos. La visitante llevaba ocultos 100 cigarrillos, 23 encendedores y 23 paquetes de papel rila, que fueron detectados durante los controles de seguridad del recinto.

De acuerdo con la información difundida por el INPE, los objetos estaban escondidos en distintas zonas del cuerpo de la mujer. Ella señaló que había acudido al penal para visitar a su hijo, Ángel Omar Fernández Mariluz, quien se encuentra recluido en el pabellón 7 por el delito de tráfico ilícito de drogas.

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INPE evalúa sanciones contra la visitante tras el hallazgo de artículos prohibidos

La intervención se produjo cuando el personal penitenciario revisaba a las personas que ingresaban al establecimiento. Durante el procedimiento, los agentes detectaron los productos que la mujer intentaba introducir sin autorización. Según el reporte, los cigarrillos, encendedores y paquetes de papel rila se encontraban ocultos en la espalda, una axila y las partes íntimas.

Tras el descubrimiento, el caso pasó a conocimiento de las instancias correspondientes del penal. El Consejo Técnico Penitenciario iniciará un procedimiento administrativo disciplinario para determinar qué medida se aplicará a la visitante, conforme a las disposiciones que regulan el ingreso y las visitas a los establecimientos penitenciarios.

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Entre las posibles consecuencias administrativas se encuentran la suspensión temporal de las visitas o la prohibición definitiva de ingresar a los establecimientos penitenciarios. La aplicación de alguna de estas medidas dependerá de la evaluación del caso y de la decisión que adopten las autoridades responsables.

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