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La desaprobación de José Antonio Kast llega al 67% en plena crisis por las condenas por delitos sexuales en Chile

Un 68% de los encuestados considera que el Ejecutivo tiene poca o ninguna capacidad para conducir el país y responder a sus principales dificultades. La medición también registra una evaluación negativa de los atributos personales y políticos del presidente.

La desaprobación del presidente de Chile, José Antonio Kast, alcanza el 67%, mientras que su aprobación se sitúa en un 24%
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La desaprobación del presidente de Chile, José Antonio Kast, alcanzó el 67%, mientras que su aprobación cayó al 24%, de acuerdo con la última encuesta Criteria. Los resultados se conocen durante la segunda semana de la crisis política por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales, un episodio que el Ejecutivo no ha conseguido contener. En comparación con la medición anterior, el respaldo al mandatario perdió un punto porcentual y el rechazo aumentó dos.

Un 9% de los participantes no expresó una posición sobre la gestión presidencial. La encuesta también refleja un retroceso en los atributos personales y políticos del jefe de Estado, así como una evaluación negativa de la capacidad del Gobierno para conducir el país y responder a las principales dificultades.

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El 68% cree que el Gobierno no logrará mejorar el país

La percepción sobre la capacidad del Gobierno de Kast también muestra un balance desfavorable. Un 68% de los consultados considera que el Ejecutivo tiene pocas o ninguna posibilidad de conseguir que a Chile le vaya bien. En contraste, el 23% cree que cuenta con bastante o mucha capacidad para alcanzar ese objetivo.

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La evaluación cambia según las preferencias electorales de los encuestados. Entre quienes votaron por Jeannette Jara en primera vuelta, el 96% desconfía de la capacidad del gabinete. Esa percepción también predomina entre los electores de Franco Parisi, con un 81%, y Evelyn Matthei, con un 63%.

En cambio, entre los votantes de Kast y Johannes Kaiser prevalece una opinión más favorable. El 62% de quienes respaldaron al actual presidente y el 55% de los electores de Kaiser consideran que la administración sí puede lograr resultados positivos.

Otro indicador del desgaste aparece en las emociones que provoca la frase presidencial “todo va a estar bien”. La decepción reúne el 46% de las respuestas y la rabia, el 30%. La esperanza llega al 21% y la confianza al 15%. Entre quienes votaron por Kast en segunda vuelta, sin embargo, la esperanza alcanza el 41% y la confianza, el 31%, aunque un 32% igualmente manifiesta decepción.

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El 55% considera incorrecto el manejo de la emergencia

La evaluación del manejo de la situación de emergencia también empeoró. Un 55% califica como incorrecta la respuesta del Ejecutivo, cuatro puntos más que en octubre. Por otro lado, el 26% considera que la gestión fue adecuada, tres puntos menos que en la medición previa.

La comparación con marzo muestra un cambio más amplio en la percepción ciudadana. Desde entonces, la evaluación positiva perdió 13 puntos porcentuales, mientras que la negativa aumentó 12.

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Empleo, seguridad y economía, áreas marcadas por la improvisación

Los cuestionamientos a la conducción política también alcanzan las principales áreas de gestión. El 48% considera que el Gobierno improvisa en materia de generación de empleo, el 47% tiene esa percepción sobre seguridad en Chile y el 44% señala lo mismo respecto del crecimiento económico.

La proporción de personas que identifica un plan claro es menor y se sitúa entre el 16% y el 20%, según el área consultada. Además, la percepción de improvisación subió tres puntos en empleo frente a octubre y cinco en seguridad respecto de agosto. En crecimiento económico, en cambio, registró una reducción de un punto.

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