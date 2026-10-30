97% de los presos que ingresaron a penales por extorsión y armas en 2026 no tiene sentencia La población penitenciaria alcanza los 107.126 internos, muy por encima de los 41.764 espacios disponibles. El hacinamiento y la prolongada espera de juicios empeoran las condiciones del sistema.

El sistema penitenciario peruano enfrenta una alarmante demora judicial, con el 97,36% de 1.668 internos por extorsión y delitos relacionados aún sin sentencia, según el INPE. | Difusión

El sistema penitenciario peruano enfrenta una alarmante demora judicial, con el 97,36% de 1.668 internos por extorsión y delitos relacionados aún sin sentencia, según el INPE. | Difusión

Las cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) muestran la magnitud de la demora judicial que enfrenta el sistema penitenciario peruano. Entre enero y agosto de 2026, 1.668 personas ingresaron a los penales por delitos de extorsión y relacionados con armas, pero 1.624 de ellas, equivalentes al 97,36%, permanecían como procesadas y sin sentencia.

De acuerdo con los registros del INPE sistematizados por el analista de datos Juan Carbajal, solo 44 internos que ingresaron durante ese periodo por estos delitos figuraban como sentenciados, lo que representa el 2,64% del total. La cifra adquiere relevancia en un contexto marcado por el incremento de denuncias y casos de extorsión, sicariato y violencia vinculada al crimen organizado.

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El grupo está compuesto por 698 ingresos por extorsión y 970 por delitos relacionados con armas. La diferencia entre procesados y sentenciados evidencia que la mayoría de personas que ingresaron a prisión por estos delitos todavía no había recibido una condena al momento del corte estadístico.

Miles de internos permanecen sin condena

La demora no se concentra únicamente en los delitos de extorsión y armas. Según la información del INPE correspondiente a agosto de 2026, la población penitenciaria nacional alcanzó los 107.126 internos, frente a una capacidad instalada de 41.764 plazas.

Esto significa que el sistema penitenciario operaba con una población muy superior a su capacidad original. Del total de internos, una parte importante permanecía en condición de procesada, es decir, sin una sentencia.

En el caso de los delitos de extorsión y armas, el INPE registra 6.659 internos acumulados, de los cuales 3.831, equivalentes al 57,53%, permanecían como procesados. Los sentenciados sumaban 2.828, el 42,47%.

El comportamiento es diferente en otros grupos delictivos. Por ejemplo, en los delitos contra la vida, específicamente homicidio calificado-asesinato, el INPE registra 3.416 internos: 2.333 sentenciados (68,30%) y 1.083 procesados (31,70%).

Narcotráfico y delitos sexuales también concentran procesados

La situación también alcanza a otros delitos considerados de alta gravedad. En narcotráfico y delitos conexos, la población penitenciaria acumulada llega a 16.616 internos, de los cuales 6.362, el 38,29%, figuran como procesados.

En los delitos contra la libertad e integridad sexual, el INPE contabiliza 24.205 internos. De ellos, 7.569 permanecen como procesados, mientras que 16.636 aparecen como sentenciados.

En tanto, los delitos patrimoniales violentos y comunes —entre ellos robo y hurto agravado— concentran uno de los mayores volúmenes de población penitenciaria, con 30.974 internos. De este grupo, 10.561, el 34,10%, continúan como procesados y 20.413, el 65,90%, ya cuentan con sentencia.

Ingresos por robo y narcotráfico

La brecha también se observa entre quienes ingresaron a prisión durante los primeros ocho meses del año. Los registros proporcionados por el INPE señalan que 2.429 personas ingresaron por delitos de robo y hurto agravado, de las cuales 2.155, el 88,72%, permanecían como procesadas.

En narcotráfico y delitos conexos se registraron 1.933 ingresos, con 1.769 procesados, equivalentes al 91,52%. En delitos sexuales, de los 1.541 nuevos ingresos contabilizados, 1.311, el 85,07%, permanecían sin sentencia.

Estas cifras no significan necesariamente que todos los internos procesados se encuentren bajo prisión preventiva por el mismo periodo ni que una demora judicial implique automáticamente una vulneración de plazos. La condición de procesado refleja que, al momento del corte estadístico, el interno todavía no contaba con una sentencia.

Hacinamiento agrava la presión sobre el sistema

La elevada cantidad de personas privadas de libertad sin condena se produce en un sistema que ya enfrenta un severo déficit de capacidad. Con 107.126 internos para 41.764 plazas, la población penitenciaria supera ampliamente la capacidad instalada de los establecimientos.

Entre los grupos con mayor cantidad de internos se encuentran los delitos patrimoniales y los delitos contra la libertad e integridad sexual. Solo estos dos grupos reúnen 55.179 personas privadas de libertad, una cifra superior a la capacidad total de los penales del país.

Los datos del INPE permiten así observar dos problemas que avanzan de manera paralela: el crecimiento de la población penitenciaria y la cantidad de personas que permanecen recluidas sin una sentencia.

En el caso de los delitos vinculados con extorsión y armas, la proporción es especialmente elevada entre quienes ingresaron durante 2026: 97 de cada 100 nuevos internos registrados por estos delitos seguían como procesados al cierre de agosto.

La estadística pone el foco no solo en la capacidad policial para detener a los presuntos integrantes de organizaciones criminales, sino también en la capacidad del sistema de justicia para resolver los procesos y determinar, dentro de los plazos legales, la responsabilidad penal de cada investigado.