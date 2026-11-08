Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Tiene 11 años, ganó una medalla de oro en Canadá y ahora busca representar al Perú en competencia en Francia: "Sería un logro para la familia"

Además de su talento matemático, Gael es aficionado al ajedrez, al fútbol y a la música, siendo seguidor de Alianza Lima y admirador de Lionel Messi, lo que lo motiva a enfrentar nuevos retos.

El joven talento, que destaca por sus habilidades matemáticas y su pasión por el ajedrez, competirá en noviembre para un cupo en el Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos 2026-2027.
El joven talento, que destaca por sus habilidades matemáticas y su pasión por el ajedrez, competirá en noviembre para un cupo en el Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos 2026-2027.Foto: composición LR/Willax
Por
google iconLa República en Google

La clasificación a una competencia internacional en París es el nuevo objetivo de Gael, un escolar peruano de 11 años que consiguió una medalla de oro en el mundial de matemáticas Spirit of Math, disputado el 13 de agosto en Canadá. El estudiante, vecino de la urbanización Palao, buscará obtener un cupo en el Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos 2026-2027, cuya sede será Francia.

El próximo proceso de selección está previsto para noviembre y pondrá a prueba las habilidades de los participantes para resolver ejercicios, aplicar el razonamiento lógico y encontrar respuestas ante problemas de distinta complejidad. Para Gael, esta posibilidad representa otro desafío académico después de su participación en el certamen canadiense, donde recibió una distinción que compartió con su familia.

Video destacado

HISTÓRICO | León XIV: El Papa con corazón peruano visita Latinoamérica

Puedes ver

Condenan a policía de tránsito por recibir S/3.000 para no multar a chofer ebrio en San Juan de Miraflores

lr.pe

Gael, el niño peruano de 11 años que conquistó el oro en el mundial de matemáticas Spirit of Math

La facilidad de Gael para resolver operaciones matemáticas apareció desde antes de comenzar su etapa escolar. Su interés nació cuando acompañaba a su hermano mayor, Ítalo, quien le lleva dos años, mientras realizaba sus tareas, según comentaron sus familiares en una entrevista para el programa Contra Corriente. El pequeño observaba los ejercicios, seguía los procedimientos e intentaba encontrar las respuestas antes de tener sus propias obligaciones académicas.

LR Focus

Al ingresar a educación inicial, ya dominaba operaciones de suma, resta y multiplicación. Sus habilidades llamaron la atención de otros estudiantes, incluso de grados superiores de primaria y secundaria, que se acercaban para comprobar cómo resolvía los problemas. Con los años, esa curiosidad se convirtió en una preparación orientada a competencias y retos matemáticos.

Además de los números, el ajedrez forma parte de sus actividades habituales. Su manera de jugar consiste en observar los movimientos de su contrincante, evaluar distintas posibilidades y elegir cada jugada con atención.

Puedes ver

Papa León XIV en Lima: estas calles estarán cerradas por la vigilia en el Estadio Nacional el 12 de noviembre

lr.pe

Entre Alianza Lima y Lionel Messi: las pasiones que acompañan a Gael

Fuera de sus actividades académicas, Gael tiene otros intereses. Es seguidor de Alianza Lima, mientras que su padre y su hermano Ítalo son hinchas de Universitario. Esta diferencia de preferencias suele generar conversaciones y bromas en casa, especialmente durante los clásicos del fútbol peruano.

Su principal referente deportivo es Lionel Messi. El niño destacó la perseverancia del futbolista argentino, quien perdió tres finales consecutivas en tres años antes de conseguir el título mundial con su selección. Para Gael, ese recorrido representa la importancia de continuar persiguiendo una meta pese a los resultados adversos.

La música completa sus actividades fuera del colegio y las competencias. En la sala de su casa, Gael encuentra un espacio para interpretar canciones de sus artistas favoritos, una actividad que comparte con sus intereses por el fútbol, el ajedrez y las matemáticas.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 6 de noviembre de 2026

Por Carlin | 6 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiene 11 años, ganó una medalla de oro en Canadá y ahora busca representar al Perú en competencia en Francia: "Sería un logro para la familia"

Visita del papa León XIV a Argentina EN VIVO: cuándo arribará, actividades oficiales y recorrido por Buenos Aires, Córdoba y Luján

Partido Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sociedad

Minedu oficializa nuevas reglas de disciplina: colegios podrán expulsar tras tres suspensiones

Papa León XIV en Perú: MML prohíbe acampar en los exteriores del Estadio Nacional para la vigilia juvenil

Chiclayo se prepara para el papa León XIV: habrá QR, buses nocturnos y caminatas de hasta 4 km

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Congresista fujimorista es captado en fiesta durante su semana de representación y emergencia de El Niño

López Aliaga asegura que denunciará penalmente a Roberto Burneo tras rechazo del JNE a la reelección encubierta

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”