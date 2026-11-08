Tiene 11 años, ganó una medalla de oro en Canadá y ahora busca representar al Perú en competencia en Francia: "Sería un logro para la familia" Además de su talento matemático, Gael es aficionado al ajedrez, al fútbol y a la música, siendo seguidor de Alianza Lima y admirador de Lionel Messi, lo que lo motiva a enfrentar nuevos retos.

El joven talento, que destaca por sus habilidades matemáticas y su pasión por el ajedrez, competirá en noviembre para un cupo en el Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos 2026-2027.

El joven talento, que destaca por sus habilidades matemáticas y su pasión por el ajedrez, competirá en noviembre para un cupo en el Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos 2026-2027. Foto: composición LR/Willax

La clasificación a una competencia internacional en París es el nuevo objetivo de Gael, un escolar peruano de 11 años que consiguió una medalla de oro en el mundial de matemáticas Spirit of Math, disputado el 13 de agosto en Canadá. El estudiante, vecino de la urbanización Palao, buscará obtener un cupo en el Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos 2026-2027, cuya sede será Francia.

El próximo proceso de selección está previsto para noviembre y pondrá a prueba las habilidades de los participantes para resolver ejercicios, aplicar el razonamiento lógico y encontrar respuestas ante problemas de distinta complejidad. Para Gael, esta posibilidad representa otro desafío académico después de su participación en el certamen canadiense, donde recibió una distinción que compartió con su familia.

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Gael, el niño peruano de 11 años que conquistó el oro en el mundial de matemáticas Spirit of Math

La facilidad de Gael para resolver operaciones matemáticas apareció desde antes de comenzar su etapa escolar. Su interés nació cuando acompañaba a su hermano mayor, Ítalo, quien le lleva dos años, mientras realizaba sus tareas, según comentaron sus familiares en una entrevista para el programa Contra Corriente. El pequeño observaba los ejercicios, seguía los procedimientos e intentaba encontrar las respuestas antes de tener sus propias obligaciones académicas.

Al ingresar a educación inicial, ya dominaba operaciones de suma, resta y multiplicación. Sus habilidades llamaron la atención de otros estudiantes, incluso de grados superiores de primaria y secundaria, que se acercaban para comprobar cómo resolvía los problemas. Con los años, esa curiosidad se convirtió en una preparación orientada a competencias y retos matemáticos.

Además de los números, el ajedrez forma parte de sus actividades habituales. Su manera de jugar consiste en observar los movimientos de su contrincante, evaluar distintas posibilidades y elegir cada jugada con atención.

Entre Alianza Lima y Lionel Messi: las pasiones que acompañan a Gael

Fuera de sus actividades académicas, Gael tiene otros intereses. Es seguidor de Alianza Lima, mientras que su padre y su hermano Ítalo son hinchas de Universitario. Esta diferencia de preferencias suele generar conversaciones y bromas en casa, especialmente durante los clásicos del fútbol peruano.

Su principal referente deportivo es Lionel Messi. El niño destacó la perseverancia del futbolista argentino, quien perdió tres finales consecutivas en tres años antes de conseguir el título mundial con su selección. Para Gael, ese recorrido representa la importancia de continuar persiguiendo una meta pese a los resultados adversos.

La música completa sus actividades fuera del colegio y las competencias. En la sala de su casa, Gael encuentra un espacio para interpretar canciones de sus artistas favoritos, una actividad que comparte con sus intereses por el fútbol, el ajedrez y las matemáticas.