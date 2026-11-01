Trujillo: tres muertos y ocho heridos deja enfrentamiento entre internos del penal El Milagro
El incidente ocurrió la madrugada de este domingo 1 de noviembre en el pabellón 4 del recinto penitenciario. Hay un herido en el hospital regional y siete en el tópico del penal.
Una gresca en el interior del penal de varones El Milagro, en Trujillo, causó la muerte de tres internos y dejó a ocho heridos.
Según informó a La República la representante de la Comisión para la Defensa de Internos de Cárceles Peruanas (Codein), Amanda Rumiche Martínez, el incidente ocurrió la mañana del domingo 1 de noviembre en el pabellón 4 del recinto penitenciario.
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Tras lo sucedido, el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) trasladó a cuatro reos al hospital regional de Trujillo y a siete al tópico del penal.
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Identifican a fallecidos y heridos
Amanda Rumiche indicó que los internos Francisco Zapata Miranda, Africano Córdoba, Ochoa Fernández y Ruiz Pizan fueron los implicados, de los cuales tres perdieron la vida y uno de ellos se encuentra en observación.
Asimismo, Rodríguez Cairo, Espinoza Huamán, Carrillo Vigo, Pechos Sánchez, Pinillos Vil, Castillo Palomino y Pérez Escalona se encuentran en el tópico del recinto penitenciario.