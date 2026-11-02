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Fenómeno El Niño: Fuerzas Armadas movilizan efectivos para atender emergencias por lluvias en Tumbes

La Primera Brigada de Infantería movilizó personal a puntos críticos como el parque El Beso y la avenida Arica, apoyados por el Ministerio de Vivienda. Se utilizan motobombas en las operaciones.

El Senamhi reporta lluvias severas en la región, mientras el COEN emite alerta roja por precipitaciones que afectan a 11 provincias del norte del país.
El Senamhi reporta lluvias severas en la región, mientras el COEN emite alerta roja por precipitaciones que afectan a 11 provincias del norte del país.Foto: composición LR/Agencia Andina
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El Gobierno desplegó personal de las Fuerzas Armadas en distintos sectores de Tumbes para atender las emergencias ocasionadas por las intensas precipitaciones registradas la noche del domingo 1 de noviembre de 2026. La intervención, a cargo de la Primera Brigada de Infantería del Ejército, busca retirar el agua acumulada en las zonas afectadas y reducir el riesgo de inundaciones, mediante trabajos coordinados con otras entidades del Estado.

Las acciones se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, luego de que la presidenta de la República, Keiko Fujimori, dispusiera la llegada del ministro Rafael Belaunde a la región. El titular del sector asumió las coordinaciones de respuesta ante las emergencias registradas en Tumbes y Piura, relacionadas con las precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño.

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Lluvias intensas en Tumbes: Ejército despliega motobombas en zonas críticas para evacuar agua acumulada

La Compañía de Intervención Rápida de la Primera Brigada de Infantería movilizó a sus efectivos hacia tres puntos de la ciudad de Tumbes: el parque El Beso, la avenida Arica y la intersección de las avenidas Tumbes y La Marina. El personal militar trabaja junto con el Ministerio de Vivienda y utiliza motobombas para retirar el agua acumulada en estos sectores.

Las precipitaciones también ocasionaron problemas en otras localidades de la región. En el distrito de Casitas, provincia de Contralmirante Villar, se activó la quebrada Corralitos durante la noche del domingo. El agua descendió por su cauce natural y llegó hasta vías utilizadas habitualmente por vehículos. Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportó lluvias de gran intensidad en el caserío de Higuerón, ubicado en el distrito de San Jacinto, donde advirtió sobre posibles aniegos y complicaciones para el tránsito.

Además, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) emitió una alerta roja por precipitaciones intensas que comprendió 11 provincias del norte del país. El aviso estuvo vigente desde la 1:00 p. m. del domingo 1 hasta la 1:00 p. m. del lunes 2 de noviembre.

La intervención, liderada por la Primera Brigada de Infantería, coordina esfuerzos con el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto para mitigar el impacto del fenómeno El Niño.

La intervención, liderada por la Primera Brigada de Infantería, coordina esfuerzos con el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto para mitigar el impacto del fenómeno El Niño.

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