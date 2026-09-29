BTS se presentará en Lima como parte de su 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG', con tres conciertos programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Foto: composición LR/AFP

BTS se presentará en Lima como parte de su 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG', con tres conciertos programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Foto: composición LR/AFP

BTS se alista para presentarse en Lima como parte de su 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'', gira que recorre Latinoamérica antes de continuar por Asia y Australia y que representa el regreso de la banda a los escenarios. Tras sus conciertos en Bogotá, Colombia, la agrupación surcoreana llegará a Perú para brindar tres esperadas presentaciones en el Estadio San Marcos, programadas para el 7, 9 y 10 de octubre.

Antes de la llegada de BTS a Lima, los vecinos de la Unidad Vecinal N.° 3 expresaron su preocupación por las condiciones de evacuación en los alrededores del Estadio San Marcos, ya que las obras vinculadas a la Línea 2 del Metro han reducido considerablemente el espacio disponible en las inmediaciones de la puerta 5 del campus universitario, lo que genera un punto de circulación estrecho para el desplazamiento de miles de personas.

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BTS en Lima 2026: conoce los accesos y rutas de ingresos y salidas

Ante esa situación y para evitar que los conciertos de BTS se vean afectados como pasó con Robbie Williams en el Arena 1, la productora anunció que ya está disponible la información oficial que los asistentes deberán tener en cuenta antes de acudir al Estadio San Marcos. Entre las principales indicaciones figuran los mapas de acceso, la ubicación de las puertas y las rutas de ingreso.

BTS se presentará en Perú los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026. Foto: Difusión.

Plan de salida para los conciertos de BTS en Lima 2026. Foto: difusión.

Asimismo, se aconseja organizar el traslado con anticipación y revisar todas las disposiciones antes de salir de casa, con el objetivo de facilitar el ingreso y evitar contratiempos durante las fechas del evento.

Cabe precisar que únicamente podrán ingresar al Estadio San Marcos las personas que cuenten con una entrada válida para la fecha correspondiente. En ese sentido, se recomienda a quienes no tengan un boleto no acudir a los alrededores del recinto.

BTS en Lima 2026: horarios y lista de objetos no autorizados

Asimismo, la empresa encargada de traer a BTS a Lima ha anunciado el soundcheck check-in se realizará hasta las 2.00 p. m. del 7, 9 y 10 de octubre, mientras que la apertura de puertas será a las 4.00 p. m. y el ingreso a tribunas será a las 5.00 p. m. Los ídolos coreanos iniciarán su espectáculo a las 8.00 p. m.

Por otro lado, se ha anunciado la lista de objetos autorizados y restringidos. Los que asistan al Estadio San Marcos no podrán llevar palitos de selfie, cámaras con lentes profesionales o desmontables, GoPro, equipos para transmisión en vivo, envases de desodorantes, paraguas, armas de fuego o armas blancas, ningún artículo de vidrio, banderas, cascos, cadenas, punteros láseres, etc.

Todo lo que no se puede llevar a los conciertos en BTS en Lima 2026. Foto: difusión.

Este tour de BTS destaca por una producción de gran formato que incluye un escenario inmersivo de 360 grados. Este diseño permite distribuir al público alrededor de la plataforma central, ofreciendo una experiencia más cercana al espectáculo y aprovechando una mayor capacidad dentro de los recintos.