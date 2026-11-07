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Política

López Aliaga amenaza a Roberto Burneo tras fallo del JNE contra la reelección encubierta: “Sea más hombrecito, dé la cara”

  • Rafael López Aliaga acusó al titular del ente electoral de violar la Constitución y señaló que tomará acciones legales tras la decisión que impide su retorno a la municipalidad de Lima.

López Aliaga amenaza a Roberto Burneo tras fallo del JNE contra la reelección encubierta: “Dé la cara, sea más hombrecito”
López Aliaga amenaza a Roberto Burneo tras fallo del JNE contra la reelección encubierta: “Dé la cara, sea más hombrecito” | Composición/LR
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El candidato a primer regidor por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, amenazó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, luego de la resolución del organismo electoral que le impide asumir la alcaldía de Lima tras la renuncia de Luis Rubio.

Durante un pronunciamiento en vivo desde Carabayllo, el excandidato criticó que el jurado notificara la resolución a través de la secretaría general y exigió explicaciones sobre la medida.

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"Se va a dar una noticia de tanta magnitud (…) robar por segunda vez la voluntad de Lima Metropolitana en elecciones generales y en elecciones municipales, se va a robar por segunda vez. Dé la cara y no mande una secretaria. Sea más hombrecito, dé la cara (…)”, indicó.

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En su mensaje, el líder de Renovación Popular sostuvo que la autoridad electoral sobrepasó los límites legales al bloquear su acceso al sillón municipal.

Ante ello, López Aliaga manifestó que responderá ante los tribunales. "El tema viene de fondo, usted está violando la Constitución y vamos a actuar, señor; aquí Porky no es manco, se lo digo acá en Carabayllo".

Asimismo, López Aliaga responsabilizó al titular del JNE, Roberto Burneo, por irregularidades en procesos electorales previos y anunció una demanda formal ante el Poder Judicial.

"A usted le daba el beneficio de la duda [...], pero usted, por lo que ha hecho el día de ayer, se ganó su denuncia penal, señor; usted se va a la cárcel por omisión de funciones dolosa".

Del mismo modo, el líder del partido celeste acusó al ente electoral de ocultar información y perjudicar el voto ciudadano en diversos sectores de la capital.

López Aliaga insistió en que el pronunciamiento del JNE afecta la voluntad popular y reiteró que iniciará el proceso legal en contra de las autoridades del organismo.

Respaldo de Renovación Popular

Integrantes de su agrupación política respaldaron la posición del excandidato. El senador de Renovación Popular, Edgar Mancha, expresó su solidaridad con López Aliaga y cuestionó la validez del fallo electoral.

El legislador mencionó la participación del líder político en los debates y las encuestas durante la campaña. "Por qué le han permitido en todo caso que participe, estuvo en los debates y en las encuestas", indicó.

Asimismo, Mancha dijo que la decisión del JNE representa "una especie de burla al electorado limeño", tras recordar que la acaldía constituye un cargo de elección popular.

En esa misma línea, el diputado de Renovación Popular, Frank Krklec, utilizó sus redes sociales para señalar que el ente electoral vulnera la Constitución y bloquea el voto de la ciudadanía.

El parlamentario tildó de "atropello" la negativa de otorgar las credenciales correspondientes a López Aliaga. Krklec argumentó que la Ley Orgánica de Municipalidades “es clara” al dictaminar que la sucesión le corresponde al primer regidor, y calificó la medida del organismo como una "leguleyada de última hora" orientada a frenar el mandato popular.

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