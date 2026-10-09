¿Vas al concierto de BTS? Estos son los puntos donde instalaron 25 baños portátiles en San Marcos tras pedido de las Armys

La Municipalidad de Lima accedió al pedido ARMY sobre instalar baños portátiles. | Composición LR

La Municipalidad de Lima accedió al pedido ARMY sobre instalar baños portátiles. | Composición LR MML

La Municipalidad Metropolitana de Lima instaló 25 baños portátiles en los alrededores del Estadio San Marcos para atender el pedido ARMY, la comunidad de seguidores de BTS, que solicitó servicios higiénicos ante las largas horas de espera para ingresar a los conciertos del grupo surcoreano.

La medida fue dispuesta por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, con el objetivo de mejorar las condiciones de higiene y comodidad de los miles de asistentes que llegan con anticipación al recinto para asegurar su ingreso a los espectáculos.

Video destacado CASO LICEO: NUEVA DENUNCIA DE 4GR3SIÓN S3XU4L EN MARANGUITA | ARDE TROYA CON OXENFORD

Aunque la instalación de estos servicios no corresponde a una competencia municipal, la comuna decidió atender la solicitud de los fans y gestionar la habilitación de los baños durante las jornadas de conciertos.

¿Dónde están ubicados los baños portátiles para los conciertos de BTS?

La instalación se realizó mediante la Gerencia de Fiscalización y Control (GFC), en coordinación con la Oficina de Servicios Generales. Los servicios higiénicos se distribuyeron en dos puntos estratégicos cerca del Estadio San Marcos.

Uno de los puntos está ubicado en la cuadra 34 de la avenida Óscar R. Benavides, conocida anteriormente como avenida Colonial, a la altura de la puerta 8 del estadio. El segundo se encuentra en el parque UV3.

Los baños portátiles permanecerán habilitados hasta la culminación del último concierto de BTS, programado para el sábado 10 de octubre.

Municipalidad de Lima despliega medidas por conciertos de BTS

La instalación de los servicios higiénicos forma parte de las acciones que la Municipalidad de Lima desarrolla en los alrededores del Estadio San Marcos durante los espectáculos del grupo surcoreano.

La comuna también ejecuta labores de seguridad, prevención, orden y limpieza mediante el trabajo coordinado de sus distintas áreas operativas.

Con esta intervención, la municipalidad busca atender una de las principales necesidades de los fans que permanecen durante varias horas en los exteriores del recinto y contribuir a que las jornadas de conciertos se desarrollen en mejores condiciones de salubridad y seguridad.