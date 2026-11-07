Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO, Semifinal Liga Femenina 2026: a qué hora y dónde ver partido de hoy Matute será testigo de un partidazo para definir al primer finalista del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Sigue la transmisión del Alianza Lima vs Sporting Cristal.

El ganador del Alianza Lima vs Sporting Cristal se enfrentará a Universitario o Melgar. Foto: composición LR/Alianza Lima/Sporting Cristal

El ganador del Alianza Lima vs Sporting Cristal se enfrentará a Universitario o Melgar. Foto: composición LR/Alianza Lima/Sporting Cristal

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY por la semifinal de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Ambos equipos se enfrentan en Matute, a partir de la 1.00 p. m., y la transmisión estará a cargo de la señal de América TV; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República.

Las dirigidas por José Letelier necesitan un triunfo en su casa para avanzar a la gran final. La serie se encuentra igualada 1-1.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Clausura femenino?

La semifinal Alianza Lima vs Sporting Cristal empezará desde las 1.00 p. m. Si te encuentras en otro país, revisa la guía de horarios para que no te pierdas el cotejo.

México: 12.00 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 1.00 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 3.00 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026?

El duelo entre Alianza y Cristal será transmitido en señal abierta por América TV (canal 4), Juntos TV y el canal de YouTube Bicolor+. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias, con los videos de los goles y las mejores jugadas, a través de la cobertura que tiene preparada La República.

¿Dónde se jugará el Alianza Lima vs Sporting Cristal femenino?

Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) por la semifinal de vuelta del Clausura de la Liga Femenina 2026.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: últimos partidos

Así quedaron los últimos cruces entre blanquiazules y celestes por la Liga Femenina.