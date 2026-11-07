Visita del papa León XIV a Argentina EN VIVO: cuándo arribará, actividades oficiales y recorrido por Buenos Aires, Córdoba y Luján El itinerario incluye misas multitudinarias, diálogos ecuménicos y encuentros con colectivos sociales. Se espera una cobertura en vivo a través de diferentes plataformas y canales de televisión.

El papa León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre de 2026, tras su paso por Uruguay, realizando actividades en ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El papa León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre de 2026, tras su paso por Uruguay, realizando actividades en ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Luján. Ilustración LR

El papa León XIV cumplirá una visita oficial a Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, culminando así su itinerario tras dejar Uruguay en el marco de una amplia gira sudamericana. El esquema presentado por la Santa Sede incluye misas multitudinarias, audiencias con autoridades locales, diálogos ecuménicos y espacios de cercanía con colectivos sociales antes de su partida hacia el Perú.

Los fieles y el público internacional dispondrán de transmisiones en directo mediante señal televisiva y canales informáticos. De acuerdo con la agencia católica AICA, la red Misioneros Digitales asumirá la emisión en streaming autorizada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), completando un despliegue sin cortes de cerca de 55 horas de emisión durante las cuatro jornadas.

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Papa León XIV en Argentina EN VIVO: últimas noticias del recorrido del sumo pontífice en su gira en Sudamérica 07:15 Operativo de subte en CABA: cortes y cronograma especial por el papa León XIV El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó modificaciones sustanciales en el servicio del subte porteño entre el 8 y el 10 de noviembre con motivo de la visita del pontífice. El domingo 8 los cierres comenzarán a partir del mediodía, mientras que el lunes 9 las limitaciones regirán desde el inicio de las operaciones. Para el martes 10 se prevé la normalización del sistema, junto a una extensión nocturna hasta la 1:30 en la Línea D y un servicio de enlace en la Línea H para la desconcentración de la Misa de Jóvenes. El Poder Ejecutivo local advirtió que el esquema definitivo del último día dependerá de las condiciones de seguridad y la afluencia de pasajeros. Línea A: Operará entre San Pedrito y Sáenz Peña. Permanecerán fuera de servicio las paradas Plaza de Mayo, Perú, Piedras y Lima.

Operará entre San Pedrito y Sáenz Peña. Permanecerán fuera de servicio las paradas Plaza de Mayo, Perú, Piedras y Lima. Línea B: Trayecto habilitado de Juan Manuel de Rosas a Uruguay. Inhabilitadas Leandro N. Alem, Florida, Carlos Pellegrini y Medrano (esta última suspendida por obras).

Trayecto habilitado de Juan Manuel de Rosas a Uruguay. Inhabilitadas Leandro N. Alem, Florida, Carlos Pellegrini y Medrano (esta última suspendida por obras). Línea C: Tramo activo entre Constitución y Diagonal Norte, estación que funcionará de forma exclusiva para el egreso de usuarios. Interrumpidas Retiro, San Martín y Avenida de Mayo, además de Lavalle e Independencia por trabajos edilicios.

Tramo activo entre Constitución y Diagonal Norte, estación que funcionará de forma exclusiva para el egreso de usuarios. Interrumpidas Retiro, San Martín y Avenida de Mayo, además de Lavalle e Independencia por trabajos edilicios. Línea D: Recorrido restringido de Congreso de Tucumán a Tribunales. Fuera de operación Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón.

Recorrido restringido de Congreso de Tucumán a Tribunales. Fuera de operación Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón. Línea E: Servicio acotado entre Plaza de los Virreyes y San José. Clausuradas Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano e Independencia, sumadas a Urquiza y Entre Ríos por refacciones.

Servicio acotado entre Plaza de los Virreyes y San José. Clausuradas Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano e Independencia, sumadas a Urquiza y Entre Ríos por refacciones. Línea H: Funcionará entre Hospitales y Facultad de Derecho, sin parada en Santa Fe.

Funcionará entre Hospitales y Facultad de Derecho, sin parada en Santa Fe. Conexiones habilitadas: Se mantendrá el transbordo de pasajeros en Plaza Miserere (Línea A), Pueyrredón (Línea B), Jujuy (Línea E), así como en Humberto 1°, Once y Corrientes (Línea H). El Premetro circulará sin alteraciones.

Se mantendrá el transbordo de pasajeros en Plaza Miserere (Línea A), Pueyrredón (Línea B), Jujuy (Línea E), así como en Humberto 1°, Once y Corrientes (Línea H). El Premetro circulará sin alteraciones. Servicios nocturnos especiales (martes 10): La Línea D ofrecerá viajes de desconcentración hasta la 1:30 con ascensos en Plaza Italia (descensos únicamente en Pueyrredón y 9 de Julio) y en Palermo (descensos en Juramento y Olleros). La Línea H dispondrá de un traslado exclusivo desde Santa Fe (mediante combinación con la Línea D) hacia la terminal Once para el descenso directo.

07:00 Hospedaje del papa León XIV en Argentina: sede diplomática y agenda reservada El pontífice León XIV permanecerá cuatro noches en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires —asentada en el histórico Palacio Fernández Anchorena del barrio de Recoleta—, espacio que dispondrá para audiencias privadas ajenas a su protocolo oficial durante la visita al país del 8 al 11 de noviembre. 06:35 Argentina se alista para el viaje papal: 25.200 colaboradores coordinarán los eventos Un grupo de 25.200 servidores de 71 circunscripciones eclesiásticas asistirá a los actos del papa León XIV en Argentina. Estos colaboradores, con edades de 18 a 65 años, tendrán hospedaje y traslado sin costo en Buenos Aires, Luján y Córdoba tras aprobar una instrucción digital sobre logística y contención de multitudes. Además, el movimiento de Schoenstatt impulsó una jornada de rezo que sumó 1,8 millones de avemarías. Durante la antesala, Federico Destéffaniz, responsable del área, destacó: “El rol del voluntario se basa en el servicio, en abrir el corazón y estar dispuesto a ayudar a los demás, a transmitir con lo que hacemos el mensaje del Evangelio, el mensaje de estar a disposición de los demás”.

¿Qué ciudades visitará el papa León XIV durante su viaje a Argentina?

El pontífice aterrizará el domingo 8 de noviembre a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery, tras completar su escala previa en Montevideo. Su recorrido oficial abarcará la capital federal, Claypole, Córdoba y Luján. Durante la primera jornada, rendirá tributo en el Monumento al General San Martín, acudirá a la Casa Rosada para dialogar con Javier Milei a las 17.50 y finalizará con un acto junto a diplomáticos, líderes civiles y autoridades dentro del Palacio Libertad.

Los organizadores confirmaron que todos los momentos agendados corresponden al huso horario local, equivalente a dos horas antes en territorio peruano. Esta histórica gira representa el primer desplazamiento del obispo de Roma a la nación sudamericana bajo su actual mandato espiritual. La expectativa crece en las distintas sedes bonaerenses y mediterráneas que albergarán cada una de las actividades protocolares previstas.

¿Cuál es el itinerario oficial del viaje a Buenos Aires, Córdoba y Luján?

El programa vaticano en Argentina combina actos pastorales con visitas a personas asistidas e internas en recintos penitenciarios. Dentro del itinerario destacan el “encuentro con el mundo del trabajo” junto a una vigilia juvenil antes de la partida hacia Lima.

Lunes 9: Recorrido por el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole (9.15 a. m.); eucaristía en el Monumento a los Españoles (11.30 a. m.); reunión laboral en la UCA (16.10 p. m.); diálogo interreligioso en el Palacio San Martín (17.30 p. m.); vísperas en la Catedral Metropolitana (18.45 p. m.).

Recorrido por el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole (9.15 a. m.); eucaristía en el Monumento a los Españoles (11.30 a. m.); reunión laboral en la UCA (16.10 p. m.); diálogo interreligioso en el Palacio San Martín (17.30 p. m.); vísperas en la Catedral Metropolitana (18.45 p. m.). Martes 10: Ceremonia en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba (10.00 a. m.); asamblea con el clero y agentes pastorales en la catedral cordobesa (15.15 p. m.); vigilia con jóvenes en Palermo (20.15 p. m.).

Ceremonia en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba (10.00 a. m.); asamblea con el clero y agentes pastorales en la catedral cordobesa (15.15 p. m.); vigilia con jóvenes en Palermo (20.15 p. m.). Miércoles 11: Ingreso al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires (8.00 a. m.); servicio litúrgico frente a la Basílica de Luján (10.00 a. m.); despedida en el Aeropuerto de Ezeiza (13.30 p. m.); vuelo final rumbo a Lima (14.00 p. m.).

¿Dónde ver EN VIVO las misas y el recorrido del papa León XIV?

A través del entorno digital, la audiencia dispone del canal oficial de YouTube perteneciente a la CEA y de la plataforma de transmisiones dispuesta por el CELAM. Esta última vía enlaza los canales de Celam TV, Vatican News en español y las distintas conferencias episcopales de las naciones anfitrionas, desplegando la cobertura integral de la gira por América del Sur fijada del 6 al 17 de noviembre.

En la pantalla chica, las señales TN y El Trece estructuraron una emisión especial para el público seguidor. Respecto a los días principales, el Poder Ejecutivo confirmó dos transmisiones en cadena nacional: las intervenciones del mandatario y del Santo Padre en el Palacio Libertad, el domingo a las 19.00, y la eucaristía de Palermo, el lunes a las 11.30. En cuanto a los oficios litúrgicos programados en Córdoba y Luján, resulta indispensable verificar la guía de programación de los medios eclesiásticos citados.