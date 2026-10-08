Es falso que BTS haya sido captado durante un ensayo previo a sus conciertos en Perú: virales muestran a ENHYPEN, otro grupo surcoreano que visitó el país en julio

LO FALSO:

Se ha captado a BTS durante un ensayo previo a sus conciertos en Perú, en el Estadio San Marcos.

LO VERDADERO:

En realidad, se trata de un ensayo del también grupo surcoreano ENHYPEN, que arribó a Perú en julio, como parte de su gira mundial ‘Blood Saga’.

En el contexto de la llegada del septeto BTS para el ‘Arirang World Tour 2026’, se difundió en redes sociales una foto y un video que, según usuarios, mostrarían parte de su preparación previa a los conciertos que brindará el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

Imagen viralizada en redes. Foto: Facebook

Descripción atribuida a la imagen. Foto: Facebook

Captura de pantalla del video viralizado en redes. Foto: Instagram

Descripción atribuida al video. Foto: Instagram

Análisis del contenido difundido en redes sociales

En primer lugar, un análisis del audio del video y de la coreografía permitió encontrar una primera inconsistencia: la canción que practican no está vinculada a BTS. Se trata de ‘Moonstruck’, del también grupo surcoreano ENHYPEN, que arribó a nuestro país en julio de 2026 como parte de su gira mundial ‘Blood Saga’.

En segundo lugar, los contenidos muestran a los mismos personajes desde distintos ángulos, por lo que habrían sido captados en el mismo momento: en el video se observa que el escenario estaba ubicado hacia un lado del estadio, mientras que en la foto, los integrantes aparecen sobre una pasarela al medio del recinto. Esta distribución difiere de la utilizada por BTS, cuyo escenario es de 360 grados y está ubicado al centro del Estadio San Marcos, con cuatro pasarelas hacia los lados. En cambio, la estructura de los virales coincide con la del escenario utilizado por ENHYPEN en ese mismo recinto.

Comparación entre recintos. Fotos: Facebook / Diana Sanchez (LR) | Composición: LR

Comparación entre recintos. Fotos: F&M Entertainment / Ticketmaster | Composición: LR

Finalmente, una revisión de fotos y videos del soundcheck de ENHYPEN, realizado horas antes de su concierto del 8 de julio de 2026 y al que algunas personas pudieron acceder como parte de sus beneficios, permitió corroborar que se trataba de los mismos integrantes. Incluso Ni-Ki, el menor de ellos, portaba las mismas prendas que en los virales.

Integrante captado en cámara pertenece a ENHYPEN, no a BTS. Fotos: NV Conciertos (IG) / OhAsia (YouTube) | Composición: LR

Por lo mencionado en líneas anteriores, el material difundido en redes sociales no corresponde a un ensayo de BTS, sino a uno de ENHYPEN durante su visita a Lima.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido material que usuarios atribuyeron a BTS durante una preparación previa a sus conciertos del 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Sin embargo, esta afirmación es falsa. En realidad, se trata del ensayo de ENHYPEN, otro grupo surcoreano que realizó un concierto en el mismo recinto el 8 de julio de 2026, como parte de su gira mundial ‘Blood Saga’. Esto fue corroborado con el audio del video, la estructura del escenario y la vestimenta de los integrantes.