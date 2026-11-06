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Papa León XIV: Estación La Cultura del Metro estará cerrada por actividad en el Gran Teatro Nacional el 11 de noviembre

La ATU informó que la actividad también demandará el cierre de la av. Aviación y afectará el Corredor Rojo y el transporte convencional. Algunas rutas cambiarán sus recorridos por seguridad.

Papa León XIV en Perú
Papa León XIV en Perú | Composición LR / AndinaComposición LR / Andina
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La Estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima permanecerá cerrada temporalmente el miércoles 11 de noviembre por una actividad que realizará el papa León XIV en el Gran Teatro Nacional (GTN) de San Borja.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que el cierre se ejecutará mientras se desarrolle el encuentro del sumo pontífice con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, previsto para iniciar a las 7.45 p. m.

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Corredor Rojo y transporte convencional

El organismo también informó que, debido a la actividad, la Policía Nacional (PNP) dispuso el cierre de vías principales, como la Av. Aviación, por motivos de seguridad, lo cual generará cambios en los recorridos habituales del Corredor Rojo y del transporte convencional.

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En el primer caso, los servicios 201, 204, 206 y 209 del Corredor Rojo dejarán de realizar paradas en el paradero La Cultura en la av. Aviación y circularán por la vía expresa de la avenida Javier Prado. En tanto, 15 rutas de transporte público convencional modificarán sus recorridos por las avenidas Canadá, Guardia Civil, San Borja Norte y La Cultura.

Agenda oficial del papa León XIV en Lima

La actividad del sumo pontífice en el Gran Teatro Nacional tendrá lugar el mismo día de su llegada al Perú, y se realizará después de la ceremonia de bienvenida y reunión en Palacio de Gobierno con la presidenta Keiko Fujimori, programadas entre las 6.15 p. m. y 6.45 p. m.

Al día siguiente, León XIV se reunirá con los obispos del país en el Palacio Arzobispal de Lima, visitará la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista, sostendrá un encuentro sobre los desafíos para el pueblo peruano en la plaza de la Catedral, presidirá una vigilia con los jóvenes en el Estadio Nacional, y finalizará con una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Luego, iniciará su gira por las regiones del país hasta su retorno a la capital el 16 de noviembre, cuando realizará una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y presidirá la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

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